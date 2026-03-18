Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego twierdzi, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego mogło dojść do przestępstwa. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, ABW wysłała w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Krajowej. Ostatecznie, jak ustalił dziennikarz RMF FM, sprawą udziału prezydenckiego ministra Sławomira Cenckiewicza w ostatnim posiedzeniu RBN zajmie się wydział wojskowy jednej z prokuratur okręgowych.

Sławomir Cenckiewicz / Anita Walczewska / East News

ABW chce wyjaśnienia kilku wątków

Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM, ABW podejrzewa, że podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim 12 lutego mogło dojść do przestępstwa, które polegało na udziale w posiedzeniu osoby nieposiadającej dostępu do informacji niejawnych. Chodzi o obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.

Z informacji, które uzyskał Krzysztof Zasada wynika, że ABW chce wyjaśnienia kilku wątków tej sprawy. Po pierwsze, czy szef BBN, uczestnicząc w posiedzeniu bez odpowiednich certyfikatów, dopuścił się złamania prawa. Po drugie, istotna będzie rola dopuszczenia Sławomira Cenciewicza do posiedzenia przez organizatora z Kancelarii Prezydenta - chodzi chociażby o urzędnika odpowiadającego za sprawy ochrony informacji niejawnych.

Czym zajmie się prokuratura?

Pierwotnie zawiadomienie ABW w tej sprawie trafiło do Prokuratury Krajowej. Przejął je Departament do Spraw Wojskowych. Tam zapadła decyzja o przekazaniu zawiadomienia do wydziału wojskowego jednej z prokuratur okręgowych. Niebawem dokumenty w tej sprawie ma podpisać prokurator krajowy.

Śledczy, którzy zajmą się sprawą, najpierw przeanalizują zawiadomienie ABW. Jak usłyszał Krzysztof Zasada, będzie to normalna procedura postępowania sprawdzającego. Od jego wyników zależy, czy będzie śledztwo w tej sprawie.

Posiedzenie RBN dotyczyło zakupu uzbrojenia w ramach programu SAFE, zaproszenia Polski do Rady Pokoju oraz wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Jak Sławomir Cenckiewicz stracił poświadczenie bezpieczeństwa

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk decyzją z 30 lipca 2024 r., po przeprowadzeniu kontrolnego postępowania sprawdzającego, cofnął Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa z 2021 r. dotyczące dostępu do wszystkich klauzul informacji niejawnych. Rok później prezydent Karol Nawrocki mianował Cenckiewicza na szefa BBN, w którym dostęp do państwowych tajemnic jest kluczowy.