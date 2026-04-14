Strażacy ugasili pożar chińskiego marketu w Czersku w województwie pomorskim, który wybuchł we wtorek rano. "Służby będą dozorować miejsce zdarzenia do środy" - przekazała mł. kpt. Joanna Knop z chojnickiej straży pożarnej. Mieszkańcy pobliskiego osiedla wrócili do swoich domów. Informację o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do pożaru doszło we wtorkowy poranek. Ogień objął budynek chińskiego marketu "Max" w Czersku. W sumie żywioł zajął prawie 1,8 tys. mkw powierzchni.

Sytuacja była poważna i dynamiczna – na miejscu pracowało blisko 100 strażaków, którzy starali się opanować ogień i zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni na sąsiednie obiekty. Ogień przeszedł jednak między innymi na sklep meblowy, który znajduje się w tym samym kompleksie.

Straż Pożarna: Pożar został opanowany

Jak przekazała Knop, działania gaśnicze zostały zakończone, a jednostki wracają do koszar. Krótko przed godz. 12 nastąpiła lokalizacja pożaru - zaznaczyła. Dodała, że na miejscu pozostaną do rana m.in. druhowie OSP i policjanci, którzy będą dozorować pogorzelisko.

Przyczyny pożaru będzie ustalać policja przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa. Wcześniej media informowały, że pożar rozpoczął się od palet ustawionych przed chińskim marketem. Nie zostało to potwierdzone przez rozmówczynię PAP.

Wiadomo natomiast, że ewakuowano łącznie ok. 50 mieszkańców z pobliskiego osiedla, którzy tymczasowo przebywali w pobliskiej szkole podstawowej. Knop poinformowała, że wszyscy oni mogą już wracać do domów. Teren został sprawdzony i uznany za bezpieczny. Z sześciu ewakuowanych pracowników trzy osoby wymagały drobnej pomocy medycznej, jednak nie było konieczności ich hospitalizacji. Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, ewakuowali się oni sami jeszcze przed przyjazdem służb.

W działaniach brało udział około 100 strażaków. Zaangażowane były także inne służby, w tym policja, nadzór budowlany oraz miejskie zarządzanie kryzysowe. Starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku informował z kolei, że w akcji ratunkowej brały udział m.in. specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina oraz Czarnej Wody - mówił.

Strażacy oceniają akcję jako trudną i dynamiczną, ponieważ pożar był już rozwinięty w momencie ich przybycia.

Ostrzeżenie RCB: Zamknij okna i drzwi

W południe Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców powiatu chojnickiego ostrzeżenie o bardzo dużym zadymieniu. "Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - informowano.