W wyniku wtorkowej implozji zbiornika chemicznego w papierni w Longview w stanie Waszyngton zginęły już dwie osoby. Służby ratunkowe informują, że dziewięciu pracowników wciąż uznaje się za zaginionych, ale szanse na odnalezienie ich żywych są minimalne.

Do incydentu doszło we wtorek rano czasu lokalnego w zakładach Nippon Dynawave Packaging Company. Nastąpiła tam implozja dużego zbiornika służącego do przechowywania substancji chemicznych. Przyczyna wypadku nie jest znana.



We wtorek informowano o jednej ofierze śmiertelnej i wielu rannych. Poszkodowani doznali oparzeń chemicznych oraz urazów układu oddechowego na skutek wdychania substancji toksycznych.



Rzeka zanieczyszczona

Przedstawiciel straży pożarnej przekazał, że testy wykazały, że w wyniku wypadku do pobliskiej rzeki Kolumbia dostały się zanieczyszczenia - napisał Reuters. Lokalne zasoby wody nie są jednak zagrożone - zapewniono.

Nippon Dynawave to zakład należący do tokijskiej Nippon Paper Group - jednego z największych światowych producentów masy celulozowej i papieru. Zakład zatrudnia około 1 tys. pracowników i produkuje m.in. karton do opakowań na napoje.



