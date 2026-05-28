Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji odniosło się do zapowiedzi wysłania dodatkowych żołnierzy USA do Polski. Jak przekazała agencja Reutera, rosyjski resort ocenił, że "może to doprowadzić do jakościowej eskalacji napięć między Rosją a Zachodem". Rzeczniczka MSZ Rosji mówiła również, że może to "zmusić Moskwę do podjęcia działań odwetowych". Wysłanie kolejnych 5 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski prezydent USA Donald Trump zapowiedział tydzień temu.

Donald Trump przed tygodniem ogłosił, że USA wyślą do Polski kolejnych żołnierzy.

"W związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy" - napisał w czwartek 21 maja Trump na platformie Truth Social.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w czwartek 28 maja odniosła się do zapowiedzi ws. wysłania amerykańskich wojsk do Polski. Jak przekazała agencja Reutera, Zacharowa powiedziała, że rozmieszczenie dodatkowych sił wojskowych USA w Polsce może doprowadzić do "jakościowej eskalacji" napięć między Rosją a Zachodem oraz zmusić Moskwę do podjęcia działań odwetowych.

