Centralne Biuro Śledcze Policji, Polska Agencja Antydopingowa oraz Żandarmeria Wojskowa rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która produkowała i sprzedawała hurtowe ilości nielegalnych leków. Przed sądem stanie aż 24 podejrzanych, a wartość zabezpieczonych medykamentów sięga kilkunastu milionów złotych.

/ CBŚP /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, śledczy ujawnili szczegóły działania grupy, która sprowadzała z Chin półprodukty do wytwarzania różnego rodzaju leków.

Wśród nich znajdowały się substancje psychoaktywne, sterydy anaboliczne oraz substancje zawierające hormony wzrostu.

Produkcja odbywała się bez zachowania jakichkolwiek norm sanitarnych, co stanowiło poważne zagrożenie dla zdrowia osób, które kupowały te specyfiki.

Magazyny pełne nielegalnych leków

Podczas akcji funkcjonariusze natrafili w Gdańsku na dwa magazyny należące do przestępców.

Znaleziono tam nielegalne leki o wartości kilkunastu milionów złotych. Gotowe wyroby były sprzedawane głównie za pośrednictwem internetu, co pozwalało grupie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

/ CBŚP /

Zyski z nielegalnej działalności były skrupulatnie ukrywane. Podejrzani wykorzystywali do prania pieniędzy tzw. spółki-słupy, a część środków inwestowali w kryptowaluty.

Gotówka była również przesyłana w paczkach nadawanych przez paczkomaty. Jak podkreślają śledczy, proceder był bardzo dobrze zorganizowany i przynosił ogromne zyski.

24 osoby przed sądem

W sprawie zatrzymano 24 osoby, które odpowiedzą przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję i handel nielegalnymi lekami oraz pranie brudnych pieniędzy.

Śledztwo trwa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.