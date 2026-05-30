Pięć osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło przy ul. Siedleckiej w miejscowości Wiśniew w powiecie siedleckim na Mazowszu. Karetka pogotowia zderzyła się tam z osobówką. Policja poinformowała, że droga krajowa nr 63 jest w miejscu zdarzenia nieprzejezdna. Na miejscu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta, który poruszał się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, zderzył się na skrzyżowaniu z osobówką.

Karetką jechały cztery osoby, osobówką dwie. Droga krajowa nr 63 jest zablokowana – powiedział RMF FM asp. Piotr Adamiak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

