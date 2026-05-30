54 tysiące złotych brutto miesięcznie – tyle wynosi najwyższa emerytura wypłacana obecnie w Polsce. Okazuje się, że recepta na tak gigantyczne świadczenie jest jedna: ekstremalnie długa aktywność zawodowa. Polacy coraz chętniej idą w ślady rekordzistów, a liczba pracujących seniorów wzrosła w ostatniej dekadzie aż o połowę. Sprawdź, jak późniejsze przejście na emeryturę podnosi Twoje świadczenie i jakie limity zarobków obowiązują przy dorabianiu do budżetu.

Emerytalni rekordziści. Kto otrzymuje najwyższe świadczenia?

Według najnowszych statystyk, najwyższa emerytura wypłacana w Polsce trafia do mężczyzny ze Śląska, który przeszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat, po przepracowaniu ponad 67 lat. Jego miesięczne świadczenie wynosi aż 54 tysiące złotych brutto.

Wśród kobiet rekord należy do mieszkanki Bydgoszczy, która zakończyła aktywność zawodową w wieku 81 lat, z 61-letnim stażem pracy. Jej emerytura przekracza 42 tysiące złotych brutto.

Jak podkreślają eksperci, tak wysokie świadczenia to efekt nie tylko długiego okresu odprowadzania składek, ale przede wszystkim późnego przejścia na emeryturę.

Wydłużenie aktywności zawodowej i późniejsze przejście na emeryturę ma znaczny wpływ na wysokość emerytury, z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo nawet około 8-12 proc. - wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik regionalny ZUS.

Coraz więcej pracujących emerytów. Trendy ostatnich lat

Dane ZUS pokazują, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę. W 2015 roku w Polsce aktywnych zawodowo było ponad 575 tysięcy emerytów, natomiast pod koniec 2025 roku - już niemal 880 tysięcy. Choć dynamika wzrostu w ostatnim roku nieco spadła, to nadal obserwuje się rosnącą tendencję do przedłużania aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Za ten trend odpowiada kilka czynników. Przede wszystkim coraz więcej osób decyduje się na opóźnienie momentu przejścia na emeryturę, a także kontynuuje pracę już po uzyskaniu świadczenia. Również pracodawcy coraz częściej doceniają doświadczenie starszych pracowników i chętniej ich zatrudniają. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko zwiększyć dochody, ale także utrzymać kontakty społeczne i aktywny styl życia.

Warunki dorabiania do emerytury. Limity i możliwości

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny - 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn - mogą bez ograniczeń pracować i zarabiać, o ile ich świadczenie nie zostało podwyższone do kwoty minimalnej, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. W przypadku świadczeń podwyższonych do minimum, przekroczenie określonego poziomu dochodów może skutkować wypłatą emerytury w niższej wysokości, bez dopłaty do minimum.

Dla osób pobierających wcześniejsze emerytury lub renty obowiązują limity dochodów. Od czerwca 2026 roku miesięczny przychód do wysokości 6694,10 zł brutto nie będzie miał wpływu na wypłacane świadczenie. Jeśli zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie przekroczą 12 431,80 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie, a potrącenie nie może przekroczyć określonej kwoty - 989,41 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 841,05 zł dla rent rodzinnych. Po przekroczeniu 12 431,80 zł brutto miesięcznie, wypłata świadczenia może zostać zawieszona.

Renta wdowia - nowe świadczenie dla seniorów

W lipcu minie rok od wprowadzenia renty wdowiej, czyli świadczenia łączonego, z którego jedno jest rentą rodzinną. Obecnie korzysta z niego niemal 983 tysiące osób. Wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury, czyli obecnie 5935,47 zł.

Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić cztery warunki: kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat; do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej; obecnie nie być w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).