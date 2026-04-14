W weekend, 18 i 19 kwietnia, pasażerowie krakowskiej komunikacji miejskiej muszą przygotować się na poważne zmiany w kursowaniu tramwajów. Wszystko przez zaplanowane prace konserwacyjne w tunelu tramwajowym Trasy Łagiewnickiej. Zmienione trasy będą obowiązywać na liniach nr 10, 11 i 50. Sprawdź szczegóły

Tunel tramwajowy Trasy Łagiewnickiej przejdzie w najbliższy weekend (18,19 kwietnia) niezbędne prace konserwacyjne. W związku z tym ruch tramwajów w tym rejonie zostanie czasowo ograniczony, a wybrane linie pojadą zmienionymi trasami.

Rozkłady jazdy będą zmienione, dlatego pasażerowie powinni zapoznać się z nowymi trasami i godzinami odjazdów.

Zmiany w kursowaniu tramwajów - szczegóły

Największe zmiany dotyczą trzech popularnych linii tramwajowych.

Linia nr 10 zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną: "Pleszów" - ... - przystanek "Łagiewniki SKA", ul. Zakopiańska - "Borek Fałęcki".

zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną: "Pleszów" - ... - przystanek "Łagiewniki SKA", ul. Zakopiańska - "Borek Fałęcki". Linia nr 11 pojedzie trasą czasowo zmienioną: "Mały Płaszów P+R" - ... - przystanek "Dworzec Płaszów Estakada", ul. Wielicka, ul. Limanowskiego, ul. Kalwaryjska, ul. Wadowicka, ul. Brożka - ... - "Czerwone Maki P+R". Zmiana dotyczy tylko 18 kwietnia, ponieważ linia nie kursuje w dni świąteczne.

Linia nr 50 będzie kursować na trasie skróconej do pętli "Kurdwanów P+R".

Zmiany w kursowaniu tramwajów będą obowiązywać wyłącznie w weekend. Po zakończeniu prac konserwacyjnych ruch tramwajowy ma wrócić do normy.



Służby miejskie apelują o wyrozumiałość i zachęcają do wcześniejszego planowania podróży. Szczegółowe informacje na temat zmian można znaleźć na przystankach oraz na stronach internetowych miejskiego przewoźnika.