W obliczu trwającej wojny z Rosją, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołał specjalną naradę, podczas której omówiono kluczowe działania na najbliższe tygodnie. W spotkaniu uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele ukraińskich władz, a efektem rozmów mają być nowe decyzje dotyczące wsparcia dla kraju, w tym sektora energetycznego oraz obrony przeciwrakietowej.

"Przeprowadziliśmy specjalną naradę dotyczącą naszych dalszych działań. Po pierwsze: dyplomacja. Niemal codziennie utrzymujemy kontakt z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz europejskimi partnerami" - poinformował Zełenski w mediach społecznościowych.

W naradzie wzięli udział m.in. szef kancelarii prezydenta, były szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, główny negocjator ukraiński w rozmowach pokojowych Rustem Umierow.

Jak wynika z relacji prezydenta, jednym z głównych tematów była sytuacja z dostawami systemów obrony powietrznej oraz realizacja uzgodnień z międzynarodowymi partnerami.

"Określiliśmy priorytety na najbliższe tygodnie: środki obrony przeciwrakietowej przeciw pociskom balistycznym, dwustronne dokumenty dotyczące produkcji i dostaw dronów, w tym porozumienie Drone Deal z Unią Europejską, a także przygotowanie spotkań w kilku formatach. Przygotowujemy się do ważnych negocjacji - na razie bez ujawniania szczegółów" - podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zwrócił także uwagę na konieczność realizacji wymian jeńców wojennych, które - jak zaznaczył - zostały już uzgodnione. "Poleciłem skontaktować się z partnerami, którzy mogą obecnie zintensyfikować niezbędne działania mediacyjne" - wyjaśnił.

Ważnym punktem narady były także kwestie dotyczące wsparcia dla ukraińskiego sektora energetycznego. "Po trzecie: zapadną nowe decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy, w szczególności naszego sektora energetycznego. Finalizujemy szczegóły" - zapowiedział Zełenski.

Wszystko wskazuje na to, że Ukraina przygotowuje się do kolejnych kluczowych rozmów i decyzji, które mogą mieć znaczący wpływ na przebieg wojny i przyszłość kraju. Szczegóły ustaleń pozostają na razie tajemnicą.