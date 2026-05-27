Ponad 30 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem lasu, który wybuchł w środę po południu między miejscowościami Duża Klonia i Okręglik w powiecie chojnickim (woj. pomorskie). Ogień objął około 4 ha. Akcję wspierają samoloty gaśnicze, śmigłowiec oraz zespół dronowy.

Wielki pożar lasu w powiecie chojnickim. 33 zastępy straży pożarnej w akcji

Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy otrzymali w środę po godzinie 14. Ogień pojawił się na terenie leśnym pomiędzy Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki.

Jak poinformował rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej mł. asp. Dawid Westrych, w działaniach biorą udział 33 zastępy straży pożarnej.

Akcję z powietrza wspierają dwa samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Na miejscu pracuje także zespół dronowy, który pomaga w rozpoznaniu terenu i ocenie sytuacji pożarowej.

Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody na rzece Brda w miejscowości Duża Klonia. Według wstępnych szacunków front pożaru ma około 400 metrów, a powierzchnia objęta ogniem wynosi około 4 hektary.

Pożar został zlokalizowany i obecnie się nie rozprzestrzenia. Działania gaśnicze nadal trwają. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych - przekazał mł. asp. Dawid Westrych.

Strażacy apelują, aby nie wjeżdżać do terenów leśnych w rejonie prowadzonych działań oraz stosować się do poleceń służb.