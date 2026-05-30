Przez Opolszczyznę i Śląsk przetoczyły się nawałnice. "Po godzinie 17 nad terenem powiatu strzeleckiego przeszła gwałtowna burza z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej zdarzeń odnotowano w miejscowości Balcarzowice. Apelujemy o zachowanie ostrożności" - podała Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich. Komenda Miejska PSP w Gliwicach również poinformowała o wielu powalonych drzewach i uszkodzonych dachach budynków. Największa nawałnica wystąpiła w gminie Rudziniec.

Skutki burz na w woj. opolskim i śląskim, 30 maja 2026 / Komenda Miejska PSP w Gliwicach/OSP z terenu powiatu strzeleckiego/Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich / Państwowa Straż Pożarna

Sobota pod znakiem burz, a nawet trąby powietrznej

Dzisiaj południe Polski musiało mierzyć się z gwałtownymi burzami i ulewami.

"Nad terenem powiatu strzeleckiego przeszła gwałtowna burza z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu. Strażacy na chwilę obecną interweniowali przy 20 zdarzeniach związanych głównie z usuwaniem połamanych gałęzi i drzew blokujących drogi oraz zabezpieczaniem uszkodzonych dachów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w miejscowości Balcarzowice. Na szczęście we wszystkich odnotowanych zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz śledzenie komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych" - poinformowała OSP z terenu powiatu strzeleckiego oraz Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich.

Z kolei Komenda Miejska PSP w Gliwicach w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem odnotowała do tej pory 31 zdarzeń. Największą liczbę interwencji odnotowano na terenie gminy Rudziniec.

"Zdarzenia obejmują przede wszystkim powalone drzewa na jezdnię, uszkodzone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych – 8 obiektów (wszystkie w gminie Rudziniec) W działaniach biorą udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego. Brak osób poszkodowanych".

Wojewoda opolski jest w powiecie strzeleckim

Stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz poinformowało, że przez powiat strzelecki przeszła trąba powietrzna.

Są uszkodzone budynki, w tym budynki mieszkalne. Na miejscu w tej chwili jest pani wojewoda opolski Monika Jurek. Jest też wicestarosta strzelecki Waldemar Bednarek, szefowie służb. Mamy też nagromadzone siły policyjne, aby zabezpieczyć zniszczone obiekty przez noc (...). Ważne jest to, że nic się nikomu nie stało - przekazał RMF FM st. bryg. Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.

Radar burz. Jaka pogoda będzie w niedzielę?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w niedzielę burze możliwe są w północno-wschodniej i północnej części Polski. "Zjawiska im towarzyszące nie powinny być intensywne, opady deszczu na ogół nie będą przekraczać 5-10 mm, punktowo 15 mm, a porywy wiatru 60 km/h" - informują synoptycy.



