Policjanci z Gdyni poszukują 19-letniej Adrianny Grużewskiej. Rodzina nie ma z nią kontaktu od 9 maja. Funkcjonariusze opublikowali rysopis kobiety i apelują o pomoc w ustaleniu miejsca jej pobytu.

Jak przekazała policja, Adrianna Grużewska ostatnio mieszkała we Wrocławiu. Poszukiwania prowadzi jednak komisariat w Gdyni Chwarznie, ponieważ to tam była zameldowana.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zaginiona po raz ostatni kontaktowała się z rodziną 9 maja 2026 roku. Od tego czasu nie wróciła do miejsca zamieszkania, a jej aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

19-latka ma około 168 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, włosy w kolorze ciemnego blondu oraz szare oczy. Policja podkreśla, że jest ona zdolna do samodzielnej egzystencji.

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu Adrianny Grużewskiej, o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Chwarznie pod numerem telefonu 47 742 16 55 lub z numerem alarmowym 112.