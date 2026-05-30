To koniec ery, którą znały miliony podróżnych z całego świata. Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju (DXB), uznawany za najruchliwszy węzeł przesiadkowy globu, zostanie zamknięty na zawsze. Władze emiratu podjęły już ostateczną decyzję – ruch zostanie całkowicie wygaszony, a flagowe linie lotnicze przeniosą się w zupełnie nowe miejsce. Na pustyni rośnie już gigant, który ma zrewolucjonizować rynek lotniczy.

Najbardziej ruchliwe lotnisko świata w Dubaju zostanie zamknięte w 2035 roku. Wszystkie loty przeniesione będą do nowego Al Maktoum International Airport (DWC) / Shutterstock

Dubaj przygotowuje się do zamknięcia swojego najbardziej znanego lotniska. Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju (DXB), otwarty w 1960 roku, przez dekady utrzymywał pozycję najbardziej ruchliwego lotniska świata. Teraz, po ponad sześciu dekadach obsługi milionów pasażerów rocznie, obiekt zostanie wygaszony. Zamknięcie jest planowane na rok 2035, a wszystkie operacje - w tym loty flagowych przewoźników Emirates i flydubai - zostaną przeniesione do nowego Al Maktoum International Airport (DWC).

Dubai World Central - nowy gigant na mapie światowego lotnictwa

Al Maktoum International Airport (DWC), znane także jako Dubai World Central, to inwestycja na niespotykaną dotąd skalę. Koszt budowy tego ultranowoczesnego portu lotniczego szacowany jest w dziesiątkach miliardów dolarów. Planowana przepustowość nowego lotniska to aż 260 milionów pasażerów rocznie, co uczyniłoby je największym węzłem lotniczym na świecie.

Rozbudowa DWC obejmuje pięć równoległych pasów startowych oraz aż 400 bramek dla samolotów. Jak podkreśla Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), "nowa era inteligentnych systemów lotniskowych i obiektów skoncentrowanych na pasażerach umożliwi podróżnym dotarcie do światowych destynacji w najbardziej imponujący i komfortowy sposób".

Powody zamknięcia portu lotniczego w Dubaju (DXB)

Decyzja o zamknięciu DXB jest efektem kilku czynników. Port lotniczy, będący wizytówką Dubaju od lat 60., jest dziś otoczony gęstą zabudową mieszkalną oraz dwoma głównymi autostradami, co praktycznie uniemożliwia jego dalszą rozbudowę. Infrastruktura DXB powoli zbliża się do końca swojej użytecznej żywotności.

Nie ma sensu operować dwoma dużymi węzłami tak blisko siebie. Przeniesiemy każdą pojedynczą usługę do DWC. Do tego czasu każdy element infrastruktury na DXB będzie bliski końca swojej użytecznej żywotności, więc ekonomicznie utrzymanie DXB nie będzie możliwe bez ogromnych inwestycji - wyjaśnia dyrektor generalny Dubai Airports, Paul Griffiths.

Nowy port lotniczy to nie tylko większa przepustowość, ale też nowoczesne rozwiązania technologiczne i ekologiczne. DWC będzie w pełni zintegrowane z przyszłościową siecią szybkiej kolei Etihad Rail, która skróci czas podróży między Dubajem a Abu Zabi do zaledwie 30 minut. Projekt przewiduje również szereg udogodnień dla pasażerów, w tym zaawansowane systemy odprawy, automatyzację obsługi bagażu oraz inteligentne zarządzanie ruchem na lotnisku.

Przeniesienie wszystkich operacji z DXB do DWC planowane jest na około 2032 rok, jednak cała inwestycja ma potrwać nawet do 2057 roku.