Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 18. Marszu Równości, który przeszedł w sobotę ulicami Wrocławia. "Postulaty środowiska LGTB+ nie zmieniają się od lat, to jest walka o równe prawa" - powiedziała Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania. Marsz objęty jest patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Marsz Równości we Wrocławiu, 30 maja 2026 / Maciej Kulczyński / PAP

Kolorowy Marsz Równości przeszedł przez stolicę Dolnego Śląska

Organizatorem wrocławskiego Marszu Równości jest Stowarzyszenie Kultura Równości. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło: "Jesteśmy".

Odnosi się do tego, że jesteśmy tutaj jako społeczność nieheteronormatywna, która tutaj mieszka, płaci podatki, ma swoje rodziny, chodzi do szkoły, pracuje, po prostu jesteśmy częścią społeczności, częścią wspólnoty – mówiła pełnomocniczka prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania.

Szeptycka podkreśliła, że postulaty społeczności LGTB+, które są artykułowane podczas Marszu Równości, nie zmieniają się od lat. – To jest walka o równe prawa, czyli ustawę o związkach partnerskich, walka o ochronę przed mową nienawiści, ustawę o uzgodnieniu płci dla osób transpłciowych i wiele innych praw, które pozwalałyby osobom LGTB żyć godnie i bezpiecznie – powiedziała.

Marsz wyruszył z Placu Wolności w ścisłym centrum Wrocławia. Tam też rozstawiono "miasteczko równości", gdzie swoje stoiska mają m.in. miejskie instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego czy Departament Różnorodności Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, który wspiera organizatora marszu.

To świadczy o rozwoju starań o prawa dla społeczności LGTB+ w naszym mieście, ale również w całej Polsce. Przez lata wiele się zmieniło we Wrocławiu, podczas pierwszych marszów, kilkanaście lat temu, uczestniczyło w nich zaledwie 300, może 500 osób, po drugiej stronie było dużo kontr i to było agresywne, brunatne środowisko – powiedziała Alina Szeptycka.

Przypomniała, że Wrocław jest drugim po Warszawie miastem w Polsce, gdzie w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zwartego za granicą.