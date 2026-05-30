Władze sanitarne brazylijskiego stanu Sao Paulo wszczęły alarm po zgłoszeniu podejrzenia zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna, który niedawno wrócił z Demokratycznej Republiki Konga, trafił do szpitala z wysoką gorączką. Pacjent został odizolowany w specjalistycznej placówce, a służby rozpoczęły dochodzenie w sprawie potencjalnego zakażenia.

Jak podkreślają przedstawiciele służby zdrowia, szpital, w którym przebywa pacjent, jest przygotowany do opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzoną chorobą wirusową w fazie epidemii.

Poza Afryką to drugi przypadek podejrzenia zakażenia Ebolą. Pierwszy miał miejsce w Australii.

Epidemia w Afryce

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że w Demokratycznej Republice Konga odnotowano już 906 prawdopodobnych przypadków zakażenia Ebolą, z czego 223 mogły zakończyć się śmiercią. Z kolei Africa CDC, agencja zdrowia Unii Afrykańskiej, podaje, że liczba zgonów w DRK sięgnęła 246, a liczba podejrzanych przypadków przekroczyła 1000.

Ebola to jeden z najgroźniejszych wirusów na świecie. W ciągu ostatnich 50 lat pochłonęła w Afryce ponad 15 tysięcy ofiar. Najtragiczniejsza epidemia w Demokratycznej Republice Konga w latach 2018-2020 zakończyła się śmiercią niemal 2,3 tysiąca osób.