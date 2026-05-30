Jedno zdjęcie z lotu ptaka wystarczyło, aby ta małopolska wieś stała się międzynarodowym hitem internetu. Sułoszowa, bo o niej mowa, zachwyca niezwykłą, kolorową mozaiką pól uprawnych i unikalnym układem architektonicznym. Ta jedna z najdłuższych "ulicówek" w Polsce rozciąga się na długości aż 9 kilometrów, udowadniając, że tuż obok Krakowa czas może płynąć zupełnie innym rytmem. Poznaj niezwykłe miejsce na Jurze, które łączy w sobie internetowy fenomen, historię i zapierające dech w piersiach krajobrazy.

Pola uprawne we wsi Sułoszowa w Małopolsce / Łukasz Gągulski / PAP

Sułoszowa to malownicza wieś w Małopolsce, znana z najdłuższej ulicówki w Polsce - aż 9 km!

Leży na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, blisko Ojcowskiego Parku Narodowego, otoczona pięknymi dolinami i wapiennymi skałami.

Historia sięga średniowiecza, a w okolicy znajduje się zamek i inne zabytki, które przypominają o bogatej przeszłości.

Idealne miejsce dla fanów aktywnego wypoczynku - liczne szlaki piesze i rowerowe pośród jurajskich krajobrazów.

Sułoszowa położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim. Mimo bliskości Krakowa, miejscowość oferuje zupełnie inny rytm życia - spokój, ciszę i bliskość natury. To właśnie tutaj, w otoczeniu pól, lasów i malowniczych dolin, mieszkańcy oraz turyści mogą cieszyć się wyjątkowym klimatem tego miejsca.

Wieś leży na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, znanej również jako Jura Krakowsko-Częstochowska. Wschodnie tereny gminy Sułoszowa stanowią część Ojcowskiego Parku Narodowego , a znaczna jej część znajduje się w otulinie tego parku. Malownicza dolina rzeki Prądnik, liczne wąwozy, wapienne ostańce oraz rozległe panoramy sprawiają, że krajobraz Sułoszowej jest jednym z najbardziej urokliwych w regionie.

Historia zaklęta w kamieniu i legendach

Początki Sułoszowej sięgają wczesnego średniowiecza. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 25 stycznia 1315 roku, kiedy to Władysław Łokietek nadał miejscowe lasy Mikołajowi, wraz z wsią Sułoszowa. W dokumencie wspomniano również o zamku, który najprawdopodobniej wzniósł Henryk Brodaty obok skały Kocica.

W XIV wieku Kazimierz Wielki wybudował tu murowany zamek, mający chronić ważny szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. Zamek składał się z dwóch części, z czego górna - usytuowana na trudno dostępnym wzniesieniu zwanym "Dorotką" - nie przetrwała do dzisiejszych czasów. Dziś podziwiać można zespół zamkowy w Pieskowej Skale, który oprócz samego zamku obejmuje także oficynę z bramą i basztą, bastionowe fortyfikacje, ogród kwaterowy oraz park.

Przestrzeń dla aktywnych i miłośników natury

Wieś Sułoszowa jest położona w województwie małopolskim, na Wyżynie Olkuskiej i należy do gmin typowo rolniczych / Łukasz Gągulski / PAP

Gmina Sułoszowa to prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Przez jej teren przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe, w tym popularny Szlak Orlich Gniazd, Szlak Dolinek Podkrakowskich oraz trasy rowerowe "Wokół Pieskowej Skały". Malownicze krajobrazy, wąwozy i skały jurajskie zachęcają do wędrówek, jazdy rowerem, nordic walkingu oraz uprawiania ekoturystyki i agroturystyki.

Wśród największych atrakcji przyrodniczych gminy warto wymienić Maczugę Herkulesa - niezwykły ostańiec skalny będący jednym z symboli Jury. Walory krajobrazowe oraz doskonały stan środowiska naturalnego sprawiają, że Sułoszowa i okoliczne miejscowości mają ogromny potencjał turystyczny.

Fenomen Sułoszowej - najdłuższa "ulicówka" w Polsce

Jednym z najbardziej niezwykłych elementów Sułoszowej jest jej układ przestrzenny. Wieś rozciąga się na długości około 9 kilometrów wzdłuż drogi nr 773, łączącej Sieniczno i Wesołą koło Słomnik. Dawniej, w okresie II Rzeczypospolitej, długość Sułoszowej oceniano nawet na 14 kilometrów, a liczba mieszkańców sięgała 6 tysięcy.

Sułoszowa należy do najdłuższych "ulicówek" w Polsce, a każda z posesji ma dostęp do drogi i własnego pola uprawnego. Taki układ sprzyjał przez lata lokalnej społeczności, umożliwiając łatwy dojazd do pól i gospodarstw. To właśnie geometryczny, wydłużony kształt wsi sprawił, że Sułoszowa stała się prawdziwą internetową sensacją.