Sopoccy radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Sopotu Andrzejowi Poczobutowi – dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi. Uroczyste wręczenie wyróżnienia zaplanowano na wrzesień 2026 roku podczas Koncertu dla Mieszkańców w Operze Leśnej.

W czwartek sopoccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu Andrzejowi Poczobutowi tytułu Honorowego Obywatela Sopotu.

Z inicjatywą wystąpiła prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, która uzgodniła projekt ze wszystkimi klubami radnych. Za uchwałą głosowało 20 radnych, jedna osoba była nieobecna.





Wyróżnienie za niezłomność i walkę o wolność

Prezydentka Sopotu podkreśliła, że decyzja o uhonorowaniu Poczobuta jest zgodna z wartościami miasta. Andrzej Poczobut pokazał swoim życiem, jak trudna i jak ważna jest walka o demokrację, wolne słowo, solidarność. Pięć lat białoruskiego więzienia nie złamało go. Jest on dla nas autorytetem i wzorem niezłomności, determinacji i walki o to, co najważniejsza – zaznaczyła Magdalena Czarzyńska-Jachim.

W uzasadnieniu uchwały przypomniano, że Sopot od lat angażuje się w działania solidarnościowe i pomocowe wobec osób prześladowanych oraz zmuszonych do opuszczenia swoich domów z przyczyn politycznych lub humanitarnych.

Podziękowania od Andrzeja Poczobuta

Andrzej Poczobut, który niedawno opuścił białoruskie więzienie po ponad pięciu latach, nie krył wzruszenia z otrzymanego wyróżnienia. We wpisie na portalu X zaznaczył: "To zaszczyt dla mnie. Z całego serca dziękuję też za wieloletnią współpracę i konsekwentne wspieranie Związku Polaków na Białorusi!".

Uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Sopotu Andrzejowi Poczobutowi odbędzie się 6 września 2026 roku podczas Koncertu dla Mieszkańców w Operze Leśnej. Dziennikarz dołączy tym samym do grona wybitnych postaci, które wcześniej otrzymały to wyróżnienie, takich jak Lech Wałęsa, Czesław Miłosz czy Irena Szewińska.

Tytuł Honorowego Obywatela Sopotu wiąże się z dodatkowymi przywilejami. Osoby wyróżnione mogą korzystać m.in. z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, wstępu na imprezy organizowane przez prezydenta oraz prawa do pogrzebu z honorami na sopockim cmentarzu.

Andrzej Poczobut to polsko-białoruski dziennikarz i działacz społeczny z Grodna, obywatel Białorusi narodowości polskiej.

Jego uwolnienie w kwietniu 2026 roku było efektem długotrwałych zabiegów dyplomatycznych oraz międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów , w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii.

Jego historia stała się symbolem walki o wolność słowa i prawa człowieka.