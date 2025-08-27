Podkarpacie to region, w którym tradycja kulinarna przeplata się z nowoczesnością, tworząc niepowtarzalne smaki. Akcja RMF FM "Pyszne, bo polskie" zabiera nas dziś w podróż po trzech wyjątkowych miejscach, gdzie lokalne przysmaki zaskakują zarówno miłośników klasyki, jak i poszukiwaczy nowych doznań kulinarnych.

Podkarpacie od lat słynie z bogatej tradycji kulinarnej, ale coraz częściej lokalni kucharze sięgają po nowoczesne inspiracje, tworząc dania, które zachwycają nie tylko smakiem, ale i pomysłowością.

Akcja RMF FM "Pyszne, bo Polskie". Dziś zabieramy Was na Podkarpacie

W ramach akcji "Pyszne, bo polskie" odwiedzimy trzy wyjątkowe miejsca, które udowodnią, że regionalna kuchnia może być pełna niespodzianek.

Pierwszy przystanek to Bachórz i Karczma pod Semaforem, gdzie na stołach króluje żur dynowski. To danie, które doskonale wpisuje się w tradycję regionu, ale tym razem zaskakuje nietypowym dodatkiem - pieczarkami. Dzięki temu klasyczna zupa zyskuje nowy wymiar, a jej smak doceniają zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający Podkarpacie.

Polecamy ziemniaka - laureata nagrody potrawy roku

Kolejnym punktem kulinarnej podróży jest Nowy Borek, gdzie serwowany jest ziemniak, który zdobył tytuł potrawy roku. To nie jest zwykły ziemniak - podawany z chrupiącym boczkiem i aromatem palonego siana, zachwyca nie tylko smakiem, ale i niebanalnym sposobem podania.

To przykład, jak z prostych składników można stworzyć prawdziwe kulinarne dzieło sztuki.

Deser w Rzeszowie. Tu królują proziaki

Na deser przenosimy się do Rzeszowa, gdzie królują proziaki, czyli podkarpacki hit, który trudno jednoznacznie sklasyfikować. To coś pomiędzy kanapką a plackiem, serwowane z różnorodnymi farszami. Proziaki podbijają serca smakoszy swoją prostotą i możliwością dowolnego komponowania dodatków.

Podkarpacie po raz kolejny udowadnia, że lokalna kuchnia to nie tylko powrót do korzeni, ale także otwartość na nowe smaki i kulinarne eksperymenty. Dla wszystkich, którzy szukają inspiracji na wyjątkowe dania, to region, który zdecydowanie warto odwiedzić.