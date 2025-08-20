Kulinarna podróż po Mazowszu to nasza propozycja na ten tydzień w ramach wakacyjnej akcji "Pyszne, bo polskie". Dziennikarze RMF FM Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz odwiedzą miejsca, które poleciliście nam Wy, nasi słuchacze! Opowiemy o miejscach i potrawach z południa Mazowsza. Ten region to między innymi zagłębie papryki. "Pyszne, bo polskie" to wakacyjna akcja RMF FM, podczas której przemierzamy kraj w poszukiwaniu wyjątkowych lokalnych potraw.

/ Grafika RMF FM

Kulinarną podróż zaczniemy w miejscowości Potworów. Słuchacze RMF FM zaprosili nas do Dworu Polskiego na śniadanie z papryką w roli głównej.

Południe Mazowsza jest największym zagłębiem paprykowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Szacuje się, że obecnie z regionu obejmującego między innymi gminy Przytyk, Potworów, Klwów, Radzanów, Stara Błotnica, Rusinów i Wyśmierzyce pochodzi około 90 proc. krajowej produkcji tego warzywa. Tereny te, nazwane "zagłębiem paprykowym" charakteryzuje wyjątkowy mikroklimat, idealny dla uprawy warzyw ciepłolubnych - opisuje w rozmowie z RMF FM plantator papryki Paweł Myziak.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Następnie pojedziemy do Przysuchy, do plantatorów aronii. Oni właśnie rozpoczynają zbiory i zapewniają, że na bazie aronii tworzą prawdziwe cuda! Wśród nich są konfitury, soki i aronia w czekoladzie. Plantatorzy aronii będą mieć też specjalne zaproszenie dla słuchaczy RMF FM na aroniobranie. W czasie najbliższego weekendu każdy będzie mógł przyjechać na wybrane plantacje, zerwać owoce i w ten sposób poznać sekrety aronii.

Paweł Eggert, plantator aronii, który chce pokazać nam, co może powstać na bazie aronii, przypomina, że w tym owocu jest wiele polifenoli.

Polifenole to bioaktywne związki roślinne, które nadają roślinom barwę. Są one odpowiedzialne także za ich charakterystyczny cierpki i gorzki smak. Ponadto chronią rośliny przed grzybami, bakteriami, owadami oraz przed promieniowaniem UV. Wszystkie polifenole pełnią w organizmie człowieka bardzo ważną rolę - są antyoksydantami, dzięki czemu mają m.in. działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe. Takie informacje podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej - podkreśla Paweł Eggert.

Kolejny przystanek na naszej trasie to Wieniawa nad Zalewem Domaniowskim. Tam poznamy lokalne przysmaki obiadowe. Wśród nich jest między innymi krem z papryki z południa Mazowsza. Nasi słuchacze, którzy polecili nam odwiedzenie Pałacu Domaniowskiego, przygotowują też specjalną niespodziankę.

Odwiedzą nas też między innymi hodowcy arbuzów. Temperatura była ostatnio tak wysoka, że na południu Mazowsza już są polskie arbuzy. Te owoce będziemy mieć w prezencie dla was. Słuchacze RMF FM polecają nam też specjalną lemoniadę arbuzową z południa Mazowsza. Poznamy specjalnie dla was przepis na ten napój.

Wakacyjna podróż po smakach Polski. Dołącz do akcji "Pyszne, bo polskie"

W każdą środę wyruszamy w Polskę, by wraz z Ewą Kwaśny i Magdą Wojtoń odkrywać regionalne smaki, które tworzą wyjątkowy, kulinarny krajobraz naszego kraju! Przed nami wakacyjna podróż pełna aromatów, kolorów i niezwykłych historii - a Ty możesz być jej częścią!

"Pyszne, bo polskie" to nasza nowa, letnia inicjatywa, w której chcemy być bliżej Was - naszych słuchaczy. Szukamy lokalnych przysmaków, które powstają z pasji, tradycji i serca. Może to być rodzinny bar, domowa wytwórnia pierogów, lokalny pszczelarz, koło gospodyń wiejskich czy po prostu ktoś, kto w domowym zaciszu tworzy prawdziwe kulinarne cuda. Każdy, kto kocha gotować i dzielić się swoimi smakami, jest mile widziany!

Odwiedziliśmy już Śląsk , gdzie próbowaliśmy m.in. białą kiełbasę z panczkrautem czy śląską szpajzę. Byliśmy też w Wielkopolsce , gdzie uraczono nas miodem z Jagodna, oxymelem czy kórnickim tortem cytrynowym. Na Pomorzu nie mogliśmy się oprzeć ruchankom. Lubelszvczyzna podbiła nas... smażonymi bocianami. Podlasie oczarowało serami.

Jak wziąć udział w akcji Pyszne, bo polskie?

To bardzo proste! Wystarczy zgłosić siebie lub kogoś, kto Waszym zdaniem zasługuje na kulinarne wyróżnienie. Przygotowaliśmy specjalną formatkę zgłoszeniową - możecie ją wypełnić sami lub polecić kogoś z Waszej okolicy. My przejrzymy zgłoszenia, wybierzemy najciekawsze i przyjedziemy do Was, by w Faktach RMF FM opowiedzieć o Waszych przysmakach.

Gdzie i kiedy nas spotkacie?

W każdą środę wakacji nasz wóz reporterski odwiedzi inny region Polski, by odkrywać lokalne smaki i spotykać się z Wami. Oto nasz plan podróży:

16.07 - Śląsk

23.07 - Wielkopolska

30.07 - Pomorze

6.08 - Lubelszczyzna

13.08 - Podlasie

20.08 - Mazowsze

27.08 - Podkarpacie

W każdym regionie odwiedzimy kilka miejsc, by wspólnie z mieszkańcami celebrować lokalne smaki. Będzie radośnie, kolorowo, smacznie i wakacyjnie - gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii!








