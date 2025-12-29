Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w poniedziałek, że naprawiono linię zasilającą okupowaną przez Rosję Zaporoską Elektrownię Atomową w obwodzie zaporoskim Ukrainy. Zespół MAEA obserwował naprawę, którą przeprowadzono podczas lokalnego zawieszenia broni.

Zaporoska Elektrownia Atomowa / OLGA MALTSEVA/AFP / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Prace przy linii rozpoczęto w niedzielę. Obie strony konfliktu zaangażowały się w konstruktywną współpracę z MAEA, co przyczyniło się do przywrócenia zasilania zewnętrznego elektrowni i wzmocnienia bezpieczeństwa nuklearnego - przekazał w informacji w serwisie X dyrektor generalny agencji Rafael Grossi.

Elektrownia nie produkuje obecnie energii elektrycznej, ale potrzebuje zasilania z zewnątrz, aby chłodzić paliwo jądrowe i zapobiec stopieniu rdzenia - przypomniała agencja Reutera.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia nuklearna w Europie, jest okupowana przez Rosję od początku marca 2022 r., a sześć jej reaktorów pozostaje w stanie zatrzymania. Na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.

Kwestia kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową jest jednym z punktów spornych w trwających rozmowach na temat porozumienia pokojowego w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Prawie wszystkie kraje uznają, że elektrownia należy do Ukrainy, jednak Rosja twierdzi, że jest jej własnością, a zakład jest zarządzany przez jednostkę rosyjskiej państwowej korporacji jądrowej Rosatom - przypomniał Reuters.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w grudniu powiedział, że Stany Zjednoczone zaproponowały wspólne, trójstronne zarządzanie elektrownią jądrową z Ameryką jako głównym menedżerem.