Dzisiaj w naszej cotygodniowej akcji "Pyszne, bo polskie" jesteśmy na Pomorzu. Próbujemy zarówno tradycyjnych, kultowych potraw, jak i nietypowych, ale popularnych smaków. "Pyszne, bo Polskie" to wakacyjna akcja RMF FM, podczas której przemierzamy kraj w poszukiwaniu wyjątkowych lokalnych potraw.

Jagodziny z cukierni Pokusa w Gdyni / Piotr Bułakowski / RMF FM

Tradycyjna kuchnia kaszubska opiera się na lokalnych składnikach, takich jak ryby, ziemniaki, kapusta, grzyby i produkty mleczne, odzwierciedlając rolniczo-rybacki charakter regionu. Oto najpopularniejsze tradycyjne potrawy z Kaszub:

Zupa rybna (kasz. "zupa z kùla") - aromatyczna zupa z ryb słodkowodnych (np. leszcza, okonia) lub morskich (dorsza, śledzia), gotowana z warzywami, często z dodatkiem śmietany lub pomidorów.

Kuchnia kaszubska jest prosta, sycąca i oparta na sezonowych produktach. Charakteryzuje ją połączenie smaków kwaśnych, słodkich i wytrawnych, a także wykorzystanie darów morza i lasu.



Tego spróbowaliśmy! Pycha

Jeśli istnieje niebo, to ono jest naprawdę w smaku tych jagodzianek z kawiarni/piekarni POKUSA w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 3. Cieniutkie pyszne ciasto wypełnione całymi czarnymi oczkami jagód, a na wierzchu kruszonka dopełniająca ten pyszny niezapomniany smak. Wszystko w niej jest wyważone i proporcjonalne. O takiej jagodziance myślisz każdego dnia, ledwo otwierasz oczy. Prawdziwa POKUSA i tylko szkoda, że trwa sezonowo, ale warto zatęsknić na kolejny rok - tak Pokusa Bakery w Gdyni zareklamowała nasza słuchaczka pani Beata.

To jedno z pysznych miejsc na naszej mapie, które odwiedziliśmy z naszymi mikrofonami. Ciekawostką jest serwowany tam chleb z kiszonymi cytrynami i pieprzem. To po niego ustawiają się kolejki niemal każdego dnia.

Kultowy fast food z prawie 40-letnią tradycją

W czasie obiadu przeniesiemy się kilkaset metrów dalej - do kultowej pizzerii Gdynianka, która powstała w 1987 roku. Słynie ona przede wszystkim z kultowej polskiej pizzy na grubym, drożdżowym cieście, które jest chrupiące na brzegach i miękkie w środku. Charakterystyczny smak zawdzięcza unikalnemu, domowemu sosowi pomidorowemu, obficie nakładanemu na placek oraz dodatkom, takim jak tymianek i pieprz ziołowy. Lokal, działający od 1987 roku przy ul. Świętojańskiej 65, jest uznawany za jeden z najstarszych w Polsce i symbol Gdyni, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów. Popularność Gdynianki wynika także z niezmiennej od lat receptury, nostalgicznego klimatu vintage oraz rodzinnej tradycji, co nadaje jej status "kultowego" miejsca. Szczególnie ceniona jest pizza cebulowa, a ceny pozostają przystępne (15-20 zł za pizzę). Wizyta w Gdyniance oznacza zazwyczaj kolejki przed lokalem, zwłaszcza w sezonie, oraz brak dostaw.

Ruchanki z Borową Ciotką

Na koniec wpadniemy na deser do Ciotki Borowej, która nie tylko nas nakarmi, ale również pokaże, jak przygotowywać słynne ruchanki, czyli słodkie racuchy. Lokal, prowadzony przez Marzenę Musarek, nawiązuje do kaszubskich legend - "Borowa Ciotka" to w folklorze czarodziejka, która pomagała ludziom. Restauracja łączy tradycyjne smaki z lokalnym folklorem, tworząc klimat kaszubskiej chaty, z elementami wystroju jak miotły, które symbolizują ochronę przed złą energią. Oprócz gotowania, Borowa Ciotka promuje kaszubską kulturę i tradycję, oferując domową atmosferę i dania inspirowane naturą Pomorza. Klienci chwalą pierogi, ciasta i rosół, choć opinie o niektórych daniach (np. żurek) bywają mieszane.

Wakacyjna podróż po smakach Polski. Dołącz do akcji "Pyszne, bo polskie"

W każdą środę wyruszamy w Polskę, by wraz z Ewą Kwaśny i Magdą Wojtoń odkrywać regionalne smaki, które tworzą wyjątkowy, kulinarny krajobraz naszego kraju! Przed nami wakacyjna podróż pełna aromatów, kolorów i niezwykłych historii - a Ty możesz być jej częścią!

"Pyszne, bo polskie" to nasza nowa, letnia inicjatywa, w której chcemy być bliżej Was - naszych słuchaczy. Szukamy lokalnych przysmaków, które powstają z pasji, tradycji i serca. Może to być rodzinny bar, domowa wytwórnia pierogów, lokalny pszczelarz, koło gospodyń wiejskich czy po prostu ktoś, kto w domowym zaciszu tworzy prawdziwe kulinarne cuda. Każdy, kto kocha gotować i dzielić się swoimi smakami, jest mile widziany!

Odwiedziliśmy już Śląsk , gdzie próbowaliśmy m.in. białą kiełbasę z panczkrautem czy śląską szpajzę. Byliśmy też w Wielkopolsce , gdzie uraczono nas miodem z Jagodna, oxymelem czy kórnickim tortem cytrynowym.

Jak wziąć udział w akcji Pyszne, bo polskie?

To bardzo proste! Wystarczy zgłosić siebie lub kogoś, kto Waszym zdaniem zasługuje na kulinarne wyróżnienie. Przygotowaliśmy specjalną formatkę zgłoszeniową - możecie ją wypełnić sami lub polecić kogoś z Waszej okolicy. My przejrzymy zgłoszenia, wybierzemy najciekawsze i przyjedziemy do Was, by w Faktach RMF FM opowiedzieć o Waszych przysmakach.

Gdzie i kiedy nas spotkacie?

W każdą środę wakacji nasz wóz reporterski odwiedzi inny region Polski, by odkrywać lokalne smaki i spotykać się z Wami. Oto nasz plan podróży:

16.07 - Śląsk

23.07 - Wielkopolska

30.07 - Pomorze

6.08 - Lubelszczyzna

13.08 - Podlasie

20.08 - Mazowsze

27.08 - Podkarpacie

W każdym regionie odwiedzimy kilka miejsc, by wspólnie z mieszkańcami celebrować lokalne smaki. Będzie radośnie, kolorowo, smacznie i wakacyjnie - gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii! Słuchajcie Faktów RMF FM, śledźcie naszą stronę, media społecznościowe i bądźcie z nami tego lata!