W środę, w ramach naszego wakacyjnego cyklu "Pyszne, bo polskie", będziemy odkrywać kulinarne atrakcje Podlasia. Dziennikarze RMF FM Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz odwiedzą miejsca, które poleciliście nam Wy, nasi słuchacze! "Pyszne, bo polskie" to wakacyjna akcja RMF FM, podczas której przemierzamy kraj w poszukiwaniu wyjątkowych lokalnych potraw.

Naszą uwagę zwrócił tym razem m.in. wpis pana Mirosława i jego córek Magdy i Ani z miejscowości Nowokornino w południowo-wschodniej części Podlasia. Nasi słuchacze napisali: "Chętnie opowiemy o liofilizowanych truskawkach, malinach i buraczkach z naszej rodzinnej manufaktury". Dziennikarze RMF FM odwiedzą rzeczone gospodarstwo, gdzie powstają też ziołowe herbaty na bazie ziół prosto z ekologicznego ogrodu.

Dumą gospodarstwa, które prowadzą nasi słuchacze, jest różeniec górski. To rzadka roślina pochodząca z dalekiej Syberii, którą właściciele tego miejsca uprawiają od lat 90. XX wieku.

Początkowo hodowaliśmy jedynie kilka małych sadzonek, ale pieczołowicie rozmnażaliśmy je każdego roku, dzięki czemu dziś jesteśmy jednym z największych producentów tej rośliny w Europie. Różeniec świetnie zaadaptował się do mroźnych zim w tym rejonie Polski i czuje się u nas jak w domu. Zyskuje coraz większą popularność z powodu swoich cennych leczniczych i adaptogennych właściwości - opisują właściciele gospodarstwa.

Następnie wybierzemy się do Puszczy Białowieskiej. Tam produkowane są podlaskie sery, na przykład ze skórką pomarańczy i pestkami dyni. Jedna z naszych słuchaczek napisała: "Sery z Puszczy Białowieskiej smakują jak zapach lasu po deszczu". W cyklu "Pyszne, bo polskie" sprawdzimy, jaki jest sekret receptury na te przysmaki.

W środę będziemy też w Hajnówce. Dostaliśmy sygnał o miejscu, gdzie kiedyś produkowana była mozaika z drewna, a dzisiaj powstają tam lokalne przysmaki. Jest to Restauracja Mozaika, która słynie z babki ziemniaczanej, chłodnika i bardzo słodkiego ciasta, Marcinka. Chodzi o podlaski tort z bitą śmietaną, startymi herbatnikami i kilkoma innymi dodatkami. Zaprosimy was na ten podlaski deser! I spróbujemy zdobyć przepisy na te potrawy!

W każdą środę wyruszamy w Polskę, by wraz z Ewą Kwaśny i Magdą Wojtoń odkrywać regionalne smaki, które tworzą wyjątkowy, kulinarny krajobraz naszego kraju! Przed nami wakacyjna podróż pełna aromatów, kolorów i niezwykłych historii - a Ty możesz być jej częścią!

"Pyszne, bo polskie" to nasza nowa, letnia inicjatywa, w której chcemy być bliżej Was - naszych słuchaczy. Szukamy lokalnych przysmaków, które powstają z pasji, tradycji i serca. Może to być rodzinny bar, domowa wytwórnia pierogów, lokalny pszczelarz, koło gospodyń wiejskich czy po prostu ktoś, kto w domowym zaciszu tworzy prawdziwe kulinarne cuda. Każdy, kto kocha gotować i dzielić się swoimi smakami, jest mile widziany!

Odwiedziliśmy już Śląsk , gdzie próbowaliśmy m.in. białą kiełbasę z panczkrautem czy śląską szpajzę. Byliśmy też w Wielkopolsce , gdzie uraczono nas miodem z Jagodna, oxymelem czy kórnickim tortem cytrynowym. Na Pomorzu nie mogliśmy się oprzeć ruchankom. Lubelszvczyzna podbiła nas... smażonymi bocianami.

