W środę, w ramach naszego wakacyjnego cyklu "Pyszne, bo polskie", będziemy odkrywać kulinarne atrakcje Podlasia. Dziennikarze RMF FM Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz odwiedzą miejsca, które poleciliście nam Wy, nasi słuchacze! "Pyszne, bo polskie" to wakacyjna akcja RMF FM, podczas której przemierzamy kraj w poszukiwaniu wyjątkowych lokalnych potraw.
Naszą uwagę zwrócił tym razem m.in. wpis pana Mirosława i jego córek Magdy i Ani z miejscowości Nowokornino w południowo-wschodniej części Podlasia. Nasi słuchacze napisali: "Chętnie opowiemy o liofilizowanych truskawkach, malinach i buraczkach z naszej rodzinnej manufaktury". Dziennikarze RMF FM odwiedzą rzeczone gospodarstwo, gdzie powstają też ziołowe herbaty na bazie ziół prosto z ekologicznego ogrodu.
Dumą gospodarstwa, które prowadzą nasi słuchacze, jest różeniec górski. To rzadka roślina pochodząca z dalekiej Syberii, którą właściciele tego miejsca uprawiają od lat 90. XX wieku.
Początkowo hodowaliśmy jedynie kilka małych sadzonek, ale pieczołowicie rozmnażaliśmy je każdego roku, dzięki czemu dziś jesteśmy jednym z największych producentów tej rośliny w Europie. Różeniec świetnie zaadaptował się do mroźnych zim w tym rejonie Polski i czuje się u nas jak w domu. Zyskuje coraz większą popularność z powodu swoich cennych leczniczych i adaptogennych właściwości - opisują właściciele gospodarstwa.
Następnie wybierzemy się do Puszczy Białowieskiej. Tam produkowane są podlaskie sery, na przykład ze skórką pomarańczy i pestkami dyni. Jedna z naszych słuchaczek napisała: "Sery z Puszczy Białowieskiej smakują jak zapach lasu po deszczu". W cyklu "Pyszne, bo polskie" sprawdzimy, jaki jest sekret receptury na te przysmaki.
W środę będziemy też w Hajnówce. Dostaliśmy sygnał o miejscu, gdzie kiedyś produkowana była mozaika z drewna, a dzisiaj powstają tam lokalne przysmaki. Jest to Restauracja Mozaika, która słynie z babki ziemniaczanej, chłodnika i bardzo słodkiego ciasta, Marcinka. Chodzi o podlaski tort z bitą śmietaną, startymi herbatnikami i kilkoma innymi dodatkami. Zaprosimy was na ten podlaski deser! I spróbujemy zdobyć przepisy na te potrawy!
Słuchajcie nas na antenie, oglądajcie w social mediach, bo tam będziecie mogli znaleźć nieco kuchennych sekretów.
Odwiedziliśmy już Śląsk, gdzie próbowaliśmy m.in. białą kiełbasę z panczkrautem czy śląską szpajzę. Byliśmy też w Wielkopolsce, gdzie uraczono nas miodem z Jagodna, oxymelem czy kórnickim tortem cytrynowym. Na Pomorzu nie mogliśmy się oprzeć ruchankom. Lubelszvczyzna podbiła nas...smażonymi bocianami.
