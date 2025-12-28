O areszcie na trzy miesiące i dozorze policyjnym dla podejrzanych o udział w bójce przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy (woj. podlaskie) zdecydował sąd. Podczas bijatyki, na skutek poniesionych obrażeń, zmarł 18-letni chłopak.

Areszt dla jednego z podejrzanych o udział w bójce przed dyskoteką (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Zgłoszenie o leżącym przed dyskoteką młodym mężczyźnie z poważnymi obrażeniami głowy wpłynęło do służb ratunkowych w nocy z czwartku na piątek. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratowników medycznych. Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia 18-latka nie udało się uratować.

Według wstępnych ustaleń śledczych, do bójki doszło pomiędzy grupą młodych mężczyzn pochodzących z powiatu wysokomazowieckiego oraz powiatu ostrołęckiego w województwie mazowieckim.

W trakcie szarpaniny jeden z uczestników zadał śmiertelny cios, po którym ofiara upadła na betonowe podłoże, doznając poważnego urazu głowy. Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Łomży, Dorota Leszczyńska, bezpośrednią przyczyną zgonu był obrzęk mózgu spowodowany uderzeniem głową o twardą powierzchnię.

Zatrzymania i zarzuty

W związku z tragicznym zdarzeniem policja zatrzymała dwóch 21-letnich mężczyzn podejrzanych o udział w bójce. Obaj zostali przesłuchani przez prokuraturę, która postawiła im zarzuty.

Jeden z nich usłyszał zarzut udziału w bójce oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego nastąpiła śmierć pokrzywdzonego. Drugi z zatrzymanych odpowie za udział w bójce.

Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym przedstawionym przez prokuraturę, zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec pierwszego z podejrzanych. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.

Wobec drugiego z podejrzanych sąd zastosował dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami objętymi postępowaniem. Za udział w bójce grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

Śledczy nie wykluczają, że w sprawie mogą pojawić się nowe wątki i kolejne osoby zostaną zatrzymane.