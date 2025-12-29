Kacper Tomasiak zajął 14. miejsce w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie w poniedziałek. Polak najpierw uplasował się na 15. pozycji, lecz awansował po tym, jak Timi Zajc - początkowo drugi - został zdyskwalifikowany za kombinezon. Poniedziałkowy konkurs wygrał Słoweniec Domen Prevc.

Kacper Tomasiak podczas konkursu Oberstdorfie 29 grudnia 2025 / ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Kacper Tomasiak był 14., Kamil Stoch - 17., Paweł Wąsek - 28., Maciej Kot - 33., a Piotr Żyła - 36. w inauguracyjnym konkursie narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie w poniedziałek.

Wygrał Słoweniec Domen Prevc. Jego rodak Timi Zajc, początkowo drugi, został zdyskwalifikowany za kombinezon.

Pierwsza seria była rozgrywana systemem KO, a pary utworzono na podstawie wyników niedzielnych kwalifikacji.

Debiutujący w TCS Tomasiak skoczył 128,5 m. Wystarczyło to do pokonania Fina Niko Kytosaho. Stoch uzyskując 131 m, okazał się lepszy od Japończyka Tomofumiego Naito. Wąsek osiągnął 122 m, pokonując Kota - 121 m i 123,1 pkt. Żyła uzyskał 123 m i 118,8 pkt, przegrywając z Estończykiem Arttim Aigro.

W drugiej serii Wąsek skoczył 118,5 m, co dało mu łącznie 238 pkt. Stoch uzyskał 131,5 m i 271,2 pkt, a Tomasiak - 131,5 m i 279,7 pkt.

Po pierwszej serii Prevc prowadził po skoku na 141,5 m. W drugiej osiągnął 140 m i triumfował notą 316,7 pkt. Tschofenig uplasował się na drugiej pozycji. Skoczył 132 m i 134 m. Austriak stracił do zwycięzcy 17,5 pkt. Trzeci był Niemiec Felix Hoffmann, który po skokach na 132,5 m i 136 m otrzymał notę 297,3 pkt.

Zajc początkowo był drugi (ex aequo z Tschofenigiem), ale po kontroli sprzętu okazało się, że nogawki jego kombinezonu były zbyt długie i został zdyskwalifikowany.