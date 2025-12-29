Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Przepisy regulują zawieranie przed notariuszem umów przez osoby pełnoletnie, niezależnie od płci. Umowy umożliwią parom m.in. ustanowienie wspólności majątkowej i pełnomocnictwa w sprawach codziennych.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, dwie osoby, które ukończyły 18. rok życia, bez względu na płeć, będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie będzie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego. / Shutterstock

Rząd rozpocznie obrady o godzinie 12. W porządku posiedzenia są m.in: projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz projekt przepisów wprowadzających. Są to zaktualizowane projekty ustaw o związkach partnerskich po osiągnięciu w październiku kompromisu pomiędzy Lewicą a PSL ws. kształtu tych regulacji

Zgodnie z obecną wersją przepisów, dwie osoby, które ukończyły 18. rok życia, bez względu na płeć, będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie będzie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego. Instytucja umowy o wspólnym pożyciu będzie dostępna także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, które obecnie nie mogą zawierać związków małżeńskich.

Umowa umożliwi stronom m.in. ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Z chwilą zawarcia umowy o wspólnym pożyciu strony będzie łączył ustrój rozdzielności majątkowej, odmiennie niż w przypadku małżeństwa, gdzie domyślna jest wspólność majątkowa. Strony umowy będą mogły jednak zdecydować o ustanowieniu wspólności majątkowej.

Rozwiązanie umowy będzie możliwe przed notariuszem. Ponadto umowa będzie ustawać w przypadku śmierci lub w przypadku wstąpienia w związek małżeński przez osoby, które zawarły ze sobą umowę.