Wakacyjna podróż ekipy RMF FM po smakach Polski rozpoczyna się na Śląsku. W środę 16 lipca w ramach akcji "Pyszne, bo polskie" odkryjemy dla was tradycyjne śląskie potrawy, o których być może jeszcze nie słyszeliście, bo śląska kuchnia to nie tylko znane i uwielbiane kluski z roladą i modrą kapustą. Uwzględnijcie w swoich wakacyjnych planach Śląsk i sami sprawdźcie, jak wspaniale smakuje m.in. hekele, panczkraut, wodzionka, czy szpajza.

Lato to idealny czas na odkrywanie nowych miejsc, spotkania z ludźmi i... smakowanie tego, co najlepsze! Właśnie dlatego startujemy z wyjątkową akcją "Pyszne, bo polskie" - chcemy być bliżej Was, naszych słuchaczy, i razem z Wami poznawać kulinarne skarby z każdego zakątka kraju!

Na początku naszej kulinarnej podróży po Śląsku wybieramy się do Żurowni w Katowicach - restauracji, która serwuje śląską kuchnię w niesztampowy sposób. W menu znaleźliśmy m.in. hekele, czyli sałatkę lub pastę ze śledzia z cebulą, jajkiem i kiszonym ogórkiem. Ten przysmak podawany jest z chlebem. Może być przystawką, ale też świetnie nadaje się na śniadanie. Jeśli to jednak za mało, można zjeść coś bardzo sycącego, czyli białą kiełbasę z panczkratuem - gotowaną kapustą kiszoną wymieszaną z ziemniaczanym puree.

Po tak obfitym posiłku jedziemy na tradycyjną śląską zupę do restauracji Na Winklu w Chorzowie. Wodzionkę przygotowuje się m.in. z pokrojonego czerstwego chleba, czosnku i tłuszczu (np. smalcu) zalanego wrzątkiem. W "bogatszej" wersji są także bratkartofle, czyli smażone ziemniaki. Wodzionka jest przykładem dania oszczędnego. Nic się nie marnuje, nawet czerstwy chleb można wykorzystać do przyrządzenia sycącego posiłku.

Ostatni przystanek naszej kulinarnej podróży będzie w Pszczynie. Przy rynku znajduje się Pijalnia Soków - rodzinny biznes z tradycyjnymi śląskimi deserami. Można tu zjeść m.in. szpajzę. Najbardziej znana jest cytrynowa, ale niektóre lokale serwują także np. szpajzę malinową albo wiśniową. To mus, krem z jajek, żelatyny, cukru i owoców. Szpajza do dziś podawana jest często podczas ważnych uroczystości, takich jak wesele lub pierwsza komunia. W Pijalni Soków w Pszczynie nie brakuje także kopy śląskiej - deseru w kształcie półkuli z kremem, bitą śmietaną, owocami lub bakaliami. To także klasyk na śląskich weselach.

Wakacyjna podróż po smakach Polski. Dołącz do akcji "Pyszne, bo polskie"

W każdą środę, zaczynając od 16 lipca, wyruszamy w Polskę, by wraz z Ewą Kwaśny i Magdą Wojtoń odkrywać regionalne smaki, które tworzą wyjątkowy, kulinarny krajobraz naszego kraju! Przed nami wakacyjna podróż pełna aromatów, kolorów i niezwykłych historii - a Ty możesz być jej częścią!

"Pyszne, bo polskie" to nasza nowa, letnia inicjatywa, w której chcemy być bliżej Was - naszych słuchaczy. Szukamy lokalnych przysmaków, które powstają z pasji, tradycji i serca. Może to być rodzinny bar, domowa wytwórnia pierogów, lokalny pszczelarz, koło gospodyń wiejskich czy po prostu ktoś, kto w domowym zaciszu tworzy prawdziwe kulinarne cuda. Każdy, kto kocha gotować i dzielić się swoimi smakami, jest mile widziany!

Jak wziąć udział w akcji Pyszne, bo polskie?

To bardzo proste! Wystarczy zgłosić siebie lub kogoś, kto Waszym zdaniem zasługuje na kulinarne wyróżnienie. Przygotowaliśmy specjalną formatkę zgłoszeniową - możecie ją wypełnić sami lub polecić kogoś z Waszej okolicy. My przejrzymy zgłoszenia, wybierzemy najciekawsze i przyjedziemy do Was, by w Faktach RMF FM opowiedzieć o Waszych przysmakach.

Gdzie i kiedy nas spotkacie?

W każdą środę wakacji nasz wóz reporterski odwiedzi inny region Polski, by odkrywać lokalne smaki i spotykać się z Wami. Oto nasz plan podróży:

16.07 - Śląsk

23.07 - Wielkopolska

30.07 - Pomorze

6.08 - Lubelszczyzna

13.08 - Podlasie

20.08 - Mazowsze

27.08 - Podkarpacie

W każdym regionie odwiedzimy kilka miejsc, by wspólnie z mieszkańcami celebrować lokalne smaki. Będzie radośnie, kolorowo, smacznie i wakacyjnie - gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii!

