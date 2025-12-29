Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung wywołał ogólnokrajową debatę po tym, jak zasugerował rozszerzenie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego o leczenie łysienia. Pomysł, który padł podczas transmitowanego na żywo spotkania z ministrem zdrowia, spotkał się z natychmiastową krytyką ze strony lekarzy, polityków opozycji oraz organizacji społecznych.
- Prezydent Korei Południowej zaproponował rozszerzenie refundacji leczenia łysienia.
- Do tej pory refundacji podlegały jedynie przypadki wynikające z chorób autoimmunologicznych.
- Lee argumentuje, że łysienie, szczególnie u młodych, może poważnie wpływać na zdrowie psychiczne i poczucie własnej wartości.
- Krytycy, w tym Koreańskie Stowarzyszenie Medyczne i opozycja, uważają, że publiczne środki powinny iść przede wszystkim na leczenie poważnych chorób zagrażających życiu.
- Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Podczas wtorkowego briefingu politycznego prezydent Lee polecił Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej rozważenie rozszerzenia zakresu refundowanych terapii na leczenie łysienia, wykraczając poza obecnie refundowane przypadki łysienia wywołanego chorobami autoimmunologicznymi. Według obecnych przepisów, Narodowy System Ubezpieczeń Zdrowotnych pokrywa jedynie ograniczone leczenie łysienia związanego z zaburzeniami układu odpornościowego, podczas gdy większość popularnych leków na porost włosów pozostaje poza zasięgiem refundacji.
Prezydent Lee poszedł jeszcze dalej, sugerując, że łysienie o podłożu dziedzicznym również powinno być traktowane jako choroba kwalifikująca się do wsparcia ze środków publicznych. Jego argumentacja opierała się na przekonaniu, że łysienie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, może mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne i poczucie własnej wartości.