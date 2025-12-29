Głos sprzeciwu ze strony lekarzy i opozycji

Propozycja prezydenta natychmiast spotkała się z ostrą krytyką. Koreańskie Stowarzyszenie Medyczne wyraziło szczególne zaniepokojenie stwierdzeniem Lee, że łysienie może być "kwestią życia i śmierci dla młodych ludzi". Lekarze podkreślają, że publiczne środki powinny być w pierwszej kolejności kierowane do pacjentów cierpiących na nowotwory, choroby rzadkie oraz inne poważne schorzenia, które bezpośrednio zagrażają życiu.

Podobne stanowisko zajęli przedstawiciele głównej partii opozycyjnej People Power Party. Rzeczniczka partii, Choi Bo-yun, przypomniała, że system ubezpieczeń zdrowotnych został stworzony z myślą o ochronie przed chorobami zagrażającymi życiu oraz terapiami o potwierdzonej skuteczności medycznej. Była parlamentarzystka Yoon Hee-sook, która kierowała komitetem ds. innowacji partii, zwróciła uwagę na trudną sytuację rodzin pacjentów onkologicznych, które już teraz zmagają się z wysokimi kosztami nieobjętych refundacją nowoczesnych leków.

Finanse systemu ubezpieczeń pod presją

Dyskusja o rozszerzeniu refundacji na leczenie łysienia pojawia się w momencie, gdy system ubezpieczeń zdrowotnych w Korei Południowej stoi w obliczu poważnych wyzwań finansowych. Według raportu Narodowego Systemu Ubezpieczeń Zdrowotnych z lipca, już od 2026 roku system może zacząć notować deficyt, a rezerwy mogą wyczerpać się nawet do 2028 roku. Szacuje się, że w tym czasie roczny deficyt sięgnie 1,5 biliona wonów, czyli około 10,6 miliarda dolarów.

Eksperci ostrzegają, że starzejące się społeczeństwo Korei Południowej będzie generować coraz większe wydatki na opiekę zdrowotną, co dodatkowo pogorszy sytuację finansową systemu. W tej sytuacji prezydent Lee wezwał również do przeglądu wydatków na leczenie łagodnych objawów, takich jak kaszel, sugerując konieczność ograniczenia niektórych świadczeń.

Skala problemu łysienia w Korei Południowej

Szacuje się, że w Korei Południowej z problemem łysienia zmaga się od 2,5 do nawet 10 milionów osób, a wartość rynku produktów i usług związanych z leczeniem łysienia w 2024 roku wyniosła około 188 miliardów wonów. Włączenie tych terapii do systemu refundacji mogłoby oznaczać ogromne obciążenie dla budżetu publicznego.

Minister zdrowia Jeong Eun-kyeong, specjalistka medycyny rodzinnej, podczas briefingu zachowała ostrożność, podkreślając, że skuteczność leczenia łysienia o podłożu dziedzicznym nie została jednoznacznie potwierdzona naukowo. W środowej audycji radiowej minister Jeong przyznała, że objęcie refundacją wszystkich rodzajów łysienia miałoby znaczący wpływ na finanse systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Chociaż władze zdrowotne przyznają, że łysienie może negatywnie wpływać na samoocenę i zdrowie psychiczne, zwłaszcza wśród młodych ludzi, podkreślają jednocześnie konieczność zachowania ostrożności fiskalnej.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że prowadzi kompleksowy przegląd wydatków na świadczenia zdrowotne, w tym rozważa zaostrzenie kontroli nad nadużywaniem niektórych terapii, jednocześnie kontynuując dyskusje na temat ewentualnej refundacji leczenia łysienia.