​Pilna interwencja policji w Pruszkowie pod Warszawą. Agresywny mężczyzna zaatakował policjantów młotkiem. Padły strzały ostrzegawcze, które nie uspokoiły napastnika. Policjant był zmuszony użyć broni wobec agresywnego mężczyzny, którego dzięki temu udało się obezwładnić.

Policja (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Późnym popołudniem, po godz. 17 policjanci z Pruszkowa otrzymali zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o agresywnym i nietrzeźwym mężczyźnie, który próbował dostać się do jednego z mieszkań.

Pilna interwencja policji. Napastnik miał siekierę

Policjantów zaalarmowała siostra agresywnego mężczyzny. Rodzina obawiała się, w jakim kierunku może rozwinąć się ta sytuacja, bo mężczyzna miał przy sobie siekierę.

Napastnika nie odstraszył widok policjantów przybyłych na miejsce interwencji. Agresor zaatakował jednego z policjantów.