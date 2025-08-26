​Pilna interwencja policji w Pruszkowie pod Warszawą. Agresywny mężczyzna zaatakował policjantów młotkiem. Padły strzały ostrzegawcze, które nie uspokoiły napastnika. Policjant był zmuszony użyć broni wobec agresywnego mężczyzny, którego dzięki temu udało się obezwładnić.

Późnym popołudniem, po godz. 17 policjanci z Pruszkowa otrzymali zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o agresywnym i nietrzeźwym mężczyźnie, który próbował dostać się do jednego z mieszkań. 

Pilna interwencja policji. Napastnik miał siekierę

Policjantów zaalarmowała siostra agresywnego mężczyzny. Rodzina obawiała się, w jakim kierunku może rozwinąć się ta sytuacja, bo mężczyzna miał przy sobie siekierę. 

Napastnika nie odstraszył widok policjantów przybyłych na miejsce interwencji. Agresor zaatakował jednego z policjantów. 

Jak przekazali mundurowi "zamachnął trzymanym w ręku młotkiem". 

Wtedy ze strony policji padły strzały ostrzegawcze w powietrze. Na nic się jednak zdały wezwania mundurowych o odrzucenie niebezpiecznego przedmiotu. Mężczyzna nie reagował na polecenia i w dalszym ciągu szedł w kierunku policjanta z młotkiem w ręku. 

Policjant oddał strzał, mężczyzna został trafiony w nogę

Policjant, by uspokoić agresora był oddać strzał w jego kierunku z broni. Mężczyzna dostał w nogę, po czym - jak relacjonuje pruszkowska policja - po przejściu kilku metrów odrzucił młotek. Agresywny mężczyzna został wówczas obezwładniony i zatrzymany. 

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które po opatrzeniu mężczyzny przewiozło go w asyście policjantów do szpitala. Policja podkreśla, że trwają czynności w tej sprawie.