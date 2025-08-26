Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje modernizację Plant Krakowskich. Obecnie trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem odpowiednich opinii oraz uzgodnień.
Jak poinformował we wtorek krakowski magistrat, dokumentacja pozwoli na zaplanowanie przyszłej przebudowy z uwzględnieniem unikatowego charakteru tego miejsca.
Wybrana w przetargu firma projektowa zaplanuje przebudowę nawierzchni między Barbakanem a Bramą Floriańską, która musi być nie tylko bezpieczna dla użytkowników, ale jednocześnie zachować naturalny wygląd i nawiązywać do rozwiązań historycznych. Powstanie dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę.
W opracowaniu znajdzie się także renowacja murku przy przejściu podziemnym prowadzącym w stronę dworca PKP.
Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej planuje modernizację nawierzchni kamiennej wzdłuż dawnych murów obronnych, remont alejek pieszo-rowerowych oraz bieżące uzupełnianie ubytków i pęknięć.
Koszt wykonania dokumentacji szacowany jest na około 250 tys. zł. Urzędnicy szacują, że umowa z wyłonioną firmą może zostać podpisana w październiku tego roku.
Od tego czasu wykonawca będzie miał 300 dni na wykonanie dokumentacji.
Planty Krakowskie są ogrodem miejskim, który otacza najstarszą część miasta. Powstały na początku XIX wieku w miejscu pozostałości średniowiecznych murów, fosy i bagien. Planty obsadzano drzewami, wśród których dominują kasztanowce, wytyczono trawniki i alejki.
Planty są jednocześnie jednym z większych krakowskich parków (ok. 20 ha, obwód ponad 4 km). Podzielono je na osiem ogrodów, których nazwy odnoszą się do położonych w sąsiedztwie obiektów i miejsc: Dworzec, Barbakan, Florianka, Pałac Sztuki, Uniwersytet, Wawel, Gródek, Stradom.
Od początku istnienia nowego miejskiego ogrodu planowano stawianie tam pomników wielkich postaci Polski i Krakowa. Pierwszy został w ten sposób wyróżniony założyciel Plant - Florian Straszewski, członek krakowskiego Senatu.
W kolejnych latach postawiono m.in. pomniki: Michała Bałuckiego, lirnika Bojana, Jadwigi i Jagiełły, Lilii Wenedy, Artura Grottgera, Mikołaja Kopernika, Grażyny i Litawora oraz Tadeusza Boya-Żeleńskiego.