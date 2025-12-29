W okupowanym przez Rosjan Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, ponownie otwarto Teatr Dramatyczny – poinformowała agencja Associated Press. To właśnie ten budynek stał się symbolem tragedii miasta, gdy w marcu 2022 roku, podczas rosyjskiego bombardowania, mogło tam zginąć nawet kilkuset cywilów.

Rosjanie odbuwali zbombardowany teatr w Mariupolu / Rex Features/Maximilian Clarke/SOPA Images/Shutterstock / East News

W okupowanym przez Rosjan Mariupolu ponownie otwarto Teatr Dramatyczny, który w 2022 roku został zbombardowany podczas rosyjskiego ataku, powodując śmierć setek cywilów.

Ukraińskie władze potępiły odbudowę teatru, uznając ją za próbę zatarcia śladów zbrodni wojennej i element rusyfikacji miasta.

Według szacunków Associated Press w wyniku bombardowania teatru mogło zginąć około 600 osób, a całkowita liczba ofiar w Mariupolu, według szacunków Ukrainy, sięga co najmniej 22 tysięcy.

Mariupol, położony nad Morzem Azowskim w obwodzie donieckim, znajduje się pod rosyjską okupacją od maja 2022 roku. Ukraińskie władze miasta, które zostały zmuszone do ewakuacji na tereny kontrolowane przez Kijów, ostro skrytykowały ponowne otwarcie teatru. W specjalnym oświadczeniu określiły niedzielne wydarzenie jako "śpiew i taniec na kościach" oraz "cyniczną próbę zatarcia śladów zbrodni wojennej". Podkreślono również, że repertuar odbudowanego teatru opiera się głównie na twórczości rosyjskich pisarzy, co wpisuje się w politykę rusyfikacji miasta.

Przypomnijmy, że Mariupol był oblegany przez wojska rosyjskie od marca do maja 2022 roku. Miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone, a według ukraińskich szacunków mogło tam zginąć co najmniej 22 tysiące osób. Teatr Dramatyczny stał się schronieniem dla wielu cywilów - według AP, pierwsi uchodźcy zaczęli gromadzić się w budynku na początku marca 2022 roku. 16 marca na teatr zrzucono prawdopodobnie 500-kilogramową bombę lotniczą, mimo widocznego napisu "Dzieci" przed wejściem.

Zdjęcie satelitarne przedstawiające skutki nalotu na Teatr Dramatyczny w Mariupolu. Marzec 2022 r. / AFP PHOTO / Satellite image ?2022 Maxar Technologies / East News

Zniszczenia wewnątrz mariupolskiego teatru. Kwiecień, 2022 r. / EPA/SERGEI ILNITSKY / PAP

Niedługo po tym rosyjskie wojska przejęły kontrolę nad miastem. Jak podaje AP, buldożery zrównały budynek z ziemią, a gruz wywieziono na przedmieścia. Rosja odrzuca oskarżenia o zbombardowanie teatru, twierdząc, że eksplozja nastąpiła wewnątrz budynku.

Według ustaleń Associated Press, w wyniku ataku na teatr mogło zginąć około 600 osób. Wcześniejsze szacunki strony ukraińskiej mówiły o około 300 ofiarach śmiertelnych.