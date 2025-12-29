Budowa metalowej bariery o długości około 280 km na granicy łotewsko-rosyjskiej została w pełni zakończona. Wcześniej w 2024 r. wzniesiono także barierę na granicy z Białorusią liczącą 173 km.

Bariera na granicy łotewsko-rosyjskiej. / GINTS IVUSKANS/AFP/East News / East News

O zakończeniu inwestycji poinformowała w poniedziałek Agencja Nieruchomości Państwowych.

Minister spraw wewnętrznych Rihards Kozlovskis powiedział, że zrealizowanie tego strategicznego projektu stanowi "ważny wkład w bezpieczeństwo mieszkańców Łotwy". Wzmacnia także zdolności łotewskiej straży granicznej w zwalczaniu presji migracyjnej zza wschodniej granicy - dodał

W ostatniej fazie koncentrowano się m.in. na pracach na terenach podmokłych i trudno dostępnych, a do użytku oddano liczący kilkadziesiąt kilometrów odcinek metalowej bariery zwieńczonej drutem kolczastym.

Wcześniej w 2024 r. wzniesiono także barierę na granicy z Białorusią liczącą 173 km. W tym roku kontynuowane były prace przy budowie infrastruktury drogowej, umożliwiającej jednostkom straży sprawne przemieszczanie się wzdłuż odcinków granicznych.

Zgodnie z harmonogramem rozbudowa infrastruktury towarzyszącej przy granicy z Rosją, obejmującej ścieżki patrolowe, kładki i inne rozwiązania inżynieryjne, a także instalacje systemów technologicznych, ma być realizowana w latach 2026-2027.

Naszym celem jest stworzenie nowoczesnej ochrony na wschodniej granicy UE - podkreślił szef łotewskiego MSW.

Długość wschodniej granicy Łotwy wynosi ponad 456 km.