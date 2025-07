"Pyszne, bo Polskie" - dziś kolejna odsłona naszej wakacyjnej akcji, podczas której przemierzamy kraj w poszukiwaniu wyjątkowych lokalnych smaków. Odwiedzamy Wielkopolskę i próbujemy tamtejszych specjałów. Będzie słodko, aromatycznie i pysznie!

RMF FM wspiera lokalny biznes! Dziś w specjalnej akcji opowiemy Wam o naszych pysznych lokalnych produktach i producentach, bo jak wiadomo to, co polskie, po prostu jest pyszne.

Wakacyjna podróż ekipy RMF FM po smakach Polski rozpoczęła się na Śląsku. Tydzień temu w ramach akcji "Pyszne, bo polskie" odkrywaliśmy dla was tradycyjne śląskie potrawy, o których być może jeszcze nie słyszeliście, bo śląska kuchnia to nie tylko znane i uwielbiane kluski z roladą i modrą kapustą.

Lato to idealny czas na odkrywanie nowych miejsc, spotkania z ludźmi i... smakowanie tego, co najlepsze! Pyszne, bo polskie - to akcja skierowana do mieszkańców różnych regionów, turystów oraz lokalnych małych, rodzinnych kulinarnych biznesów.

Dziś odwiedzamy Wielkopolskę, gdzie spróbujemy nietypowych, lokalnych przysmaków.

Najpierw RMF FM odwiedzi podpoznańskie Jagodno oraz pasiekę Kulmy w Dolinie Cybiny. Wielkopolska miodem płynie, a zatem sprawdzimy, jak smakuje kultowy miód z Jagodna i co słodkiego zjeść na śniadanie. Nasi dziennikarze zajrzą do ula, a po śniadaniu odpoczną na kwietnej łące.

Następnie żółto-niebieskie wozy wyruszą w drogę do wielkopolskiego Chrzana, gdzie tradycją są już zawody tarcia chrzanu. I już wiadomo, co będzie głównym składnikiem naszego obiadu. Przed nami i naszymi słuchaczami zupa chrzanowa i coś dla miłośników mięsnych dań.

A na deser zapraszamy naszych słuchaczy do Kórnika. Tam przed zamkiem nasi dziennikarze będą rozdawać tort cytrynowy oraz ziemniaczane lody. Wszystko to będzie pyszne. Pyszne, bo polskie.

Wakacyjna podróż po smakach Polski. Dołącz do akcji "Pyszne, bo polskie"

W każdą środę wyruszamy w Polskę, by wraz z Ewą Kwaśny i Magdą Wojtoń odkrywać regionalne smaki, które tworzą wyjątkowy, kulinarny krajobraz naszego kraju! Przed nami wakacyjna podróż pełna aromatów, kolorów i niezwykłych historii - a Ty możesz być jej częścią!

"Pyszne, bo polskie" to nasza nowa, letnia inicjatywa, w której chcemy być bliżej Was - naszych słuchaczy. Szukamy lokalnych przysmaków, które powstają z pasji, tradycji i serca. Może to być rodzinny bar, domowa wytwórnia pierogów, lokalny pszczelarz, koło gospodyń wiejskich czy po prostu ktoś, kto w domowym zaciszu tworzy prawdziwe kulinarne cuda. Każdy, kto kocha gotować i dzielić się swoimi smakami, jest mile widziany!

Jak wziąć udział w akcji Pyszne, bo polskie?

To bardzo proste! Wystarczy zgłosić siebie lub kogoś, kto Waszym zdaniem zasługuje na kulinarne wyróżnienie. Przygotowaliśmy specjalną formatkę zgłoszeniową - możecie ją wypełnić sami lub polecić kogoś z Waszej okolicy. My przejrzymy zgłoszenia, wybierzemy najciekawsze i przyjedziemy do Was, by w Faktach RMF FM opowiedzieć o Waszych przysmakach.

Gdzie i kiedy nas spotkacie?

W każdą środę wakacji nasz wóz reporterski odwiedzi inny region Polski, by odkrywać lokalne smaki i spotykać się z Wami. Oto nasz plan podróży:

16.07 - Śląsk

23.07 - Wielkopolska

30.07 - Pomorze

6.08 - Lubelszczyzna

13.08 - Podlasie

20.08 - Mazowsze

27.08 - Podkarpacie

W każdym regionie odwiedzimy kilka miejsc, by wspólnie z mieszkańcami celebrować lokalne smaki. Będzie radośnie, kolorowo, smacznie i wakacyjnie - gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii!