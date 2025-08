Dziś w ramach akcji "Pyszne, bo polskie" zabieramy Was w kulinarną podróż po smakach Lubelszczyzny. Będą smażone bociany (to nie to, co myślicie), pączki z bobem, wiśnie otulające wątróbkę i karp wdzięczący się do gruszki. "Pyszne, bo Polskie" to wakacyjna akcja RMF FM, podczas której przemierzamy kraj w poszukiwaniu wyjątkowych lokalnych potraw.

Wakacyjna podróż po smakach Polski. "Pyszne, bo polskie" na Śląsku Kulinarną podróż zaczynamy od wsi Zagrody w gminie Żyrzyn, słynnej ze smażonych bocianów, znanych nawet w Pałacu Prezydenckim. Bociany to coś pomiędzy naleśnikiem a pierogiem, a specjał przygotowują panie z Koła Gospodyń Wiejskich Zagrody Razem. Właśnie z nimi urządzimy śniadanie na kocyku. A znając rozmach gospodyń, możemy się spodziewać dodatkowych atrakcji kulinarnych. Z Zagród pomkniemy do malowniczego Kazimierza Dolnego, gdzie odwiedzimy restaurację Filiks tuż nad brzegiem Wisły. Szefowa kuchni szykuje lokalny specjał - wątróbkę z wiśniami, którą podaje się na sodziaku. Jeżeli nie wiecie, czym jest sodziak, będziecie mieli okazję się dowiedzieć. Niesamowicie zapowiadają się również pączki, które niewiele mają wspólnego z tymi spożywanymi w Tłusty Czwartek. Będą wytrawne, ziemniaczane i nadziewane bobem, który uprawia się w okolicy Karczmisk. Ostatnim przystankiem naszej podróży będzie Pustelnia w Woli Rudzkiej koło Opola Lubelskiego. Miejsce słynie ze świeżych ryb i to one wystąpią na naszej antenie. Gospodarze serwują tu autorską zupę rybną na wywarze z karpia, z czerwoną soczewicą, nieco pikantną. Równie autorska jest sałatka, w której dość znane połączenie gruszki z serem urozmaicają wiórki z karpia oraz inne dodatki skomponowane przez szefową. Słuchajcie nas na antenie, oglądajcie w social mediach, bo tam będziecie mogli znaleźć nieco kuchennych sekretów. Dzięki nim również Wy będziecie mogli zabłysnąć w towarzystwie niecodziennymi pączkami z bobem. A może nie tylko nimi? Wakacyjna podróż po smakach Polski. Dołącz do akcji "Pyszne, bo polskie" W każdą środę wyruszamy w Polskę, by wraz z Ewą Kwaśny i Magdą Wojtoń odkrywać regionalne smaki, które tworzą wyjątkowy, kulinarny krajobraz naszego kraju! Przed nami wakacyjna podróż pełna aromatów, kolorów i niezwykłych historii - a Ty możesz być jej częścią! "Pyszne, bo polskie" to nasza nowa, letnia inicjatywa, w której chcemy być bliżej Was - naszych słuchaczy. Szukamy lokalnych przysmaków, które powstają z pasji, tradycji i serca. Może to być rodzinny bar, domowa wytwórnia pierogów, lokalny pszczelarz, koło gospodyń wiejskich czy po prostu ktoś, kto w domowym zaciszu tworzy prawdziwe kulinarne cuda. Każdy, kto kocha gotować i dzielić się swoimi smakami, jest mile widziany! Odwiedziliśmy już Śląsk , gdzie próbowaliśmy m.in. białą kiełbasę z panczkrautem czy śląską szpajzę. Byliśmy też w Wielkopolsce , gdzie uraczono nas miodem z Jagodna, oxymelem czy kórnickim tortem cytrynowym. Na Pomorzu nie mogliśmy się oprzeć ruchankom. Jak wziąć udział w akcji Pyszne, bo polskie? To bardzo proste! Wystarczy zgłosić siebie lub kogoś, kto Waszym zdaniem zasługuje na kulinarne wyróżnienie. Przygotowaliśmy specjalną formatkę zgłoszeniową - możecie ją wypełnić sami lub polecić kogoś z Waszej okolicy. My przejrzymy zgłoszenia, wybierzemy najciekawsze i przyjedziemy do Was, by w Faktach RMF FM opowiedzieć o Waszych przysmakach. Gdzie i kiedy nas spotkacie? W każdą środę wakacji nasz wóz reporterski odwiedzi inny region Polski, by odkrywać lokalne smaki i spotykać się z Wami. Oto nasz plan podróży: 16.07 - Śląsk

23.07 - Wielkopolska

30.07 - Pomorze

6.08 - Lubelszczyzna

13.08 - Podlasie

20.08 - Mazowsze

27.08 - Podkarpacie W każdym regionie odwiedzimy kilka miejsc, by wspólnie z mieszkańcami celebrować lokalne smaki. Będzie radośnie, kolorowo, smacznie i wakacyjnie - gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii! Słuchajcie Faktów RMF FM, śledźcie naszą stronę, media społecznościowe i bądźcie z nami tego lata!

Opracowanie: Joanna Potocka