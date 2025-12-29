Po pożarze, który wybuchł w Boże Narodzenie na poddaszu i dachu kościoła Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego w Lublinie, świątynia grozi zawaleniem. Z tego powodu została wyłączona z użytkowania – poinformował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Decyzja obowiązuje do 7 stycznia, a do tego czasu właściciel ma zabezpieczyć i odpowiednio oznaczyć budynek. Proboszcz zapowiedział przebudowę kościoła.

Pożar poddasza kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Władysława Kunickiego w Lublinie / Karol Zienkiewicz / PAP

Pożar, który wybuchł w Boże Narodzenie na poddaszu i dachu kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, spowodował poważne zniszczenia. Świątynia grozi zawaleniem.

Prokuratura rozpocznie śledztwo w sprawie pożaru, którego przyczyna nie została jeszcze ustalona.

Parafia przygotowuje się do rozbiórki najbardziej zniszczonych elementów i planuje przebudowę kościoła, która może potrwać do dwóch lat. Msze i nabożeństwa odbywają się obecnie w domu parafialnym.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Jak podkreślił rzecznik lubelskiego inspektoratu Paweł Kwiecień, zagrożenie jest poważne. Parafia będzie mogła ponownie korzystać z kościoła dopiero po przeprowadzeniu gruntownego remontu i usunięciu niebezpieczeństwa.

Przy wydawaniu decyzji powołano się na art. 68 prawa budowlanego. Mówimy tu o groźbie bezpośredniego zawalenia - wyjaśnił Kwiecień.

Na miejscu pożaru pracowały służby: prokuratura, straż pożarna, policja oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Prokuratura rozpocznie śledztwo w kierunku sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów (art. 163 Kodeksu karnego). Śledczy spodziewają się, że konieczne będzie zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej budowy kościoła oraz instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej.

Proboszcz zdeterminowany ws. odbudowy

Proboszcz parafii, ks. Waldemar Sądecki, poinformował, że wybrano już firmę, która przygotuje projekt rozbiórki najbardziej zniszczonych i niebezpiecznych elementów świątyni. Priorytetem jest bezpieczeństwo i zabezpieczenie terenu. Proboszcz wyraził nadzieję, że uda się zachować jak najwięcej z dotychczasowej konstrukcji. Przebudowa może potrwać od roku do dwóch lat.

Obecnie msze i nabożeństwa odbywają się w dwóch salach domu parafialnego, a na większe uroczystości planowane jest ustawienie dużego namiotu przy plebanii.

Pożar w Boże Narodzenie

Pożar poddasza i dachu kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie wybuchł w Boże Narodzenie przed godz. 7.

W akcji gaśniczej, prowadzonej w trudnych warunkach (ujemna temperatura i znaczna wysokość), uczestniczyło 186 strażaków z PSP i OSP. Pożar opanowano przed godziną 13, a działania trwały do rana 26 grudnia.

W niedzielę w lubelskich kościołach zorganizowano zbiórkę na pilne prace remontowe i zabezpieczenie świątyni. Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik zachęcił wiernych do wsparcia finansowego parafii.

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie została erygowana w 1934 r. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1985 r., a jego konsekracji dokonał w 2000 r. ówczesny metropolita lubelski abp Józef Życiński. Parafia liczy ok. 15 tys. wiernych.