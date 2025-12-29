Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z nowymi przepisami, płaca minimalna wzrośnie z dotychczasowych 4666 zł do 4806 zł brutto. Oznacza to, że osoby zatrudnione na pełen etat i otrzymujące najniższe wynagrodzenie mogą spodziewać się wypłaty „na rękę” w wysokości około 3606 złotych. To jednak nie koniec zmian – podwyżka dotyczy także minimalnej stawki godzinowej oraz szeregu świadczeń powiązanych z najniższą krajową.

Podwyżka płacy minimalnej to dobra wiadomość dla około trzech milionów osób w Polsce. Wzrost wynagrodzenia obejmie nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale również osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie bowiem z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. Pracodawcy będą zobowiązani do podniesienia wynagrodzeń wszystkim, którzy do tej pory otrzymywali mniej niż nowa stawka minimalna.

Zmiany w świadczeniach powiązanych z płacą minimalną

Wzrost najniższego wynagrodzenia pociąga za sobą zmiany w wielu innych obszarach rynku pracy. Wyższa płaca minimalna oznacza automatyczny wzrost świadczeń, których wysokość jest z nią powiązana. Dotyczy to między innymi:

Maksymalnych odpraw dla zwalnianych pracowników - ich wysokość jest określana w odniesieniu do płacy minimalnej.

Najniższej wartości odszkodowania z tytułu mobbingu lub dyskryminacji - również uzależnionej od najniższej krajowej.

Dodatków za pracę w nocy - ich wysokość stanowi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Przykładowo, w styczniu 2026 r. przy 160 godzinach pracy w miesiącu, dodatek za pracę w nocy wyniesie 6,01 zł za każdą godzinę nocną. Stawka ta będzie się zmieniać w zależności od liczby godzin roboczych w danym miesiącu.

Podwyżka płacy minimalnej wpłynie również na limity przychodów dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną. Od 2026 roku zmieniają się zasady ustalania limitu - zamiast miesięcznego limitu wynoszącego 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, wprowadzony zostaje kwartalny limit przychodu na poziomie 225 proc. minimalnej pensji. Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie będzie mogła zarobić więcej niż 10 813,50 zł.

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców

Wzrost płacy minimalnej to także wyższe składki na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców korzystających z tzw. małego ZUS-u. Podstawa wymiaru składek w tym przypadku stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, co w 2026 roku daje kwotę 1 441,80 zł. Od tej sumy wyliczane będą obowiązkowe składki emerytalne, rentowe, chorobowe (dobrowolne) oraz wypadkowe.

Przypomnijmy, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą przez pierwsze sześć miesięcy korzystać z tzw. "ulgi na start", czyli zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Po tym okresie przez kolejne 24 miesiące przysługuje im prawo do opłacania składek w preferencyjnej wysokości, właśnie od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.