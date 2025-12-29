Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z nowymi przepisami, płaca minimalna wzrośnie z dotychczasowych 4666 zł do 4806 zł brutto. Oznacza to, że osoby zatrudnione na pełen etat i otrzymujące najniższe wynagrodzenie mogą spodziewać się wypłaty „na rękę” w wysokości około 3606 złotych. To jednak nie koniec zmian – podwyżka dotyczy także minimalnej stawki godzinowej oraz szeregu świadczeń powiązanych z najniższą krajową.
Podwyżka płacy minimalnej to dobra wiadomość dla około trzech milionów osób w Polsce. Wzrost wynagrodzenia obejmie nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale również osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie bowiem z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. Pracodawcy będą zobowiązani do podniesienia wynagrodzeń wszystkim, którzy do tej pory otrzymywali mniej niż nowa stawka minimalna.
Wzrost najniższego wynagrodzenia pociąga za sobą zmiany w wielu innych obszarach rynku pracy. Wyższa płaca minimalna oznacza automatyczny wzrost świadczeń, których wysokość jest z nią powiązana. Dotyczy to między innymi:
- Maksymalnych odpraw dla zwalnianych pracowników - ich wysokość jest określana w odniesieniu do płacy minimalnej.
- Najniższej wartości odszkodowania z tytułu mobbingu lub dyskryminacji - również uzależnionej od najniższej krajowej.
- Dodatków za pracę w nocy - ich wysokość stanowi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
Przykładowo, w styczniu 2026 r. przy 160 godzinach pracy w miesiącu, dodatek za pracę w nocy wyniesie 6,01 zł za każdą godzinę nocną. Stawka ta będzie się zmieniać w zależności od liczby godzin roboczych w danym miesiącu.
Podwyżka płacy minimalnej wpłynie również na limity przychodów dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną. Od 2026 roku zmieniają się zasady ustalania limitu - zamiast miesięcznego limitu wynoszącego 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, wprowadzony zostaje kwartalny limit przychodu na poziomie 225 proc. minimalnej pensji. Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie będzie mogła zarobić więcej niż 10 813,50 zł.
Wzrost płacy minimalnej to także wyższe składki na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców korzystających z tzw. małego ZUS-u. Podstawa wymiaru składek w tym przypadku stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, co w 2026 roku daje kwotę 1 441,80 zł. Od tej sumy wyliczane będą obowiązkowe składki emerytalne, rentowe, chorobowe (dobrowolne) oraz wypadkowe.
Przypomnijmy, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą przez pierwsze sześć miesięcy korzystać z tzw. "ulgi na start", czyli zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Po tym okresie przez kolejne 24 miesiące przysługuje im prawo do opłacania składek w preferencyjnej wysokości, właśnie od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.