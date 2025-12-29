Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu zdradził wiek ofiar tragicznego wypadku koło Brzegu, do którego doszło w wigilijny poranek - informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. W zderzeniu dwóch aut w Zielęcicach zginęło aż sześć osób: pięciu obywateli Ukrainy i jeden Polak.

Miejsce wypadku w miejscowości Zielęcice. / Krzysztof Świderski / PAP

W wypadku w Zielęcicach koło Brzegu (Opolskie) zginęło łącznie sześć osób, w tym pięcioro obywateli Ukrainy.

To bardzo młodzi ludzie: mieli 17, 18, 19, 22 i 30 lat, czterech mężczyzn i jedna kobieta.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się reporterka RMF FM, Ukraińcy wracali z zakładu pracy. We wtorek (30 grudnia) odbędzie się sekcja zwłok. Auto doszczętnie spłonęło, więc ustalenie przyczyn zgonu może być trudne.

Jak poinformował konsulat Ukrainy, ich rodziny są już w drodze do Polski.

W drugim aucie, o czym było już wcześniej wiadomo, podróżował 59-letni mieszkaniec Brzegu. On także zginął na miejscu.

Do tragicznego wypadku doszło w wigilijny poranek w opolskich Zielęcicach - na odcinku Strzelin-Brzeg. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe.

Dlaczego doszło do wypadku - to wyjaśnia prokuratura.