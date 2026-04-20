W poniedziałek rano doszło do pożaru hali produkcyjnej w miejscowości Dziardonice w woj. kujawsko-pomorskim. Na miejscu trwa akcja gaśnicza z udziałem 20 zastępów straży pożarnej. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska, ogień objął ponad 100 m kw. w hali produkcyjnej w miejscowości Dziardonice w powiecie włocławskim. Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce o godzinie 6:24.

Płonący budynek jest duży, dlatego strażacy organizują dodatkowe zaopatrzenie w wodę. Według wstępnych informacji znajdowała się tam linia produkcyjna karmy dla zwierząt - informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Sąsiednim budynkom na razie nic nie zagraża.

Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza nadal trwa, strażakom nie udało się jeszcze dotrzeć do źródła ognia. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, w pobliżu hali - na drodze krajowej nr 91 - ruchem kieruje policja.

