Na lotnisku we Frankfurcie doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 należącego do niemieckiego przewoźnika Lufthansa. Przed rozpoczęciem lotu do Los Angeles samolot "położył się na brzuch" po zapadnięciu się przedniego podwozia. W wyniku zdarzenia rannych zostało kilku pracowników linii lotniczych. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

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Wypadek wydarzył się przed lotem z Frankfurtu do Los Angeles.

W samolocie przebywali wyłącznie członkowie personelu pokładowego i pracownicy naziemni.

Przednie podwozie Boeinga 787 zapadło się na płycie postojowej.

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Na jednym z największych lotnisk Europy, we Frankfurcie nad Menem, doszło do poważnego wypadku z udziałem Boeinga 787 należącego do niemieckiej linii lotniczej Lufthansa. Do zdarzenia doszło tuż przed planowanym lotem do Los Angeles. Według informacji przekazanych przez przewoźnika w momencie incydentu na pokładzie znajdowali się wyłącznie członkowie załogi oraz pracownicy obsługi naziemnej.

Zapadnięcie się podwozia

Jak wynika z relacji, podczas przygotowań do lotu doszło do nagłego zapadnięcia się przedniego podwozia maszyny. W efekcie samolot częściowo osunął się na płytę postojową, przyjmując pozycję określaną przez świadków jako "położenie na brzuchu".