W szwedzkiej Kirunie trwa jedna z największych i najbardziej spektakularnych operacji urbanistycznych w Europie. Szkody górnicze spowodowane wydobyciem rud żelaza zmusiły władze do podjęcia decyzji o przeniesieniu całego miasta wraz z jego mieszkańcami, budynkami i infrastrukturą. To wyjątkowe przedsięwzięcie pokazuje, jak działalność przemysłowa może wpłynąć na losy tysięcy ludzi i kształt współczesnych miast.

Kiruna / PAP/EPA

W Kirunie, na północy Szwecji, trwa przesiedlenie 18 tysięcy mieszkańców z powodu szkód górniczych.

Przenoszone są nie tylko budynki mieszkalne, ale także zabytki, w tym 113-letni drewniany kościół.

Podobne problemy występują również w innych europejskich miastach.

Szkody górnicze zmieniają mapę Europy

Wydobycie surowców naturalnych, choć niezbędne dla rozwoju gospodarki, niesie ze sobą poważne konsekwencje dla środowiska i infrastruktury miejskiej. W wielu europejskich miastach, takich jak Trzebinia, Olkusz czy Bytom w Polsce, a także w Zagłębiu Ruhry w Niemczech, szkody górnicze prowadzą do osiadania gruntu, powstawania zapadlisk i uszkodzeń budynków. W niektórych przypadkach problem jest tak poważny, że tradycyjne metody rekultywacji i zabezpieczeń przestają wystarczać.

Przesiedlenie miasta - przypadek Kiruny

Najbardziej spektakularnym przykładem jest szwedzka Kiruna, położona za kołem podbiegunowym. To właśnie tutaj, od 2007 roku, trwa gigantyczna operacja przesiedlenia całego miasta. Powodem są szkody górnicze wywołane przez jedną z największych na świecie kopalni rud żelaza, która dostarcza aż 80% tego surowca w Unii Europejskiej. Osiadanie gruntu zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców oraz stabilności budynków, dlatego podjęto decyzję o przeniesieniu miasta około 3 kilometry na wschód od dotychczasowej lokalizacji.

Logistyka i koszty przenosin

Cała operacja obejmuje przesiedlenie około 18 tysięcy osób oraz przeniesienie lub wyburzenie setek budynków. Szczególną uwagę poświęcono najcenniejszym zabytkom - 40 historycznych obiektów, w tym 113-letni drewniany kościół, zostało starannie przeniesionych. W sierpniu 2025 roku świątynia o wadze 672 ton została przetransportowana na odległość 5 kilometrów, co wymagało wieloletnich przygotowań, wyrównania dróg i budowy nowych fundamentów. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na 22,5 miliarda koron szwedzkich (około 2,5 miliarda dolarów), a zakończenie projektu planowane jest na 2035 rok.

Przykłady z innych krajów

Podobne działania miały miejsce w czeskim Moście, gdzie w latach 1965-1987 wyburzono około 3 tysiące zabytkowych budynków, by umożliwić dalsze wydobycie węgla brunatnego. Jedynym uratowanym zabytkiem był późnogotycki kościół, który również został przesunięty na specjalnych szynach. W Niemczech, w Zagłębiu Ruhry, funkcjonuje natomiast rozbudowany system pomp, który zapobiega zalewaniu zapadniętych terenów.

Zapadliska i osiadanie gruntu - problem globalny

Osiadanie gruntu z powodu działalności człowieka to problem dotykający nie tylko regionów górniczych. W Nowym Jorku naukowcy alarmują, że ciężar wieżowców powoduje stopniowe zapadanie się Manhattanu, a podnoszący się poziom morza dodatkowo zwiększa ryzyko zalania miasta. Według szacunków, zagrożonych jest ponad 2 miliony ludzi i setki tysięcy nieruchomości na wschodnim wybrzeżu USA.

Przyszłość miast zagrożonych przez przemysł

Przypadek Kiruny pokazuje, jak daleko mogą sięgać konsekwencje intensywnej eksploatacji surowców naturalnych. Przenosiny miasta to nie tylko wyzwanie logistyczne i finansowe, ale także ogromny test dla lokalnej społeczności, która musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W obliczu rosnących zagrożeń związanych z działalnością przemysłową i zmianami klimatu, coraz więcej miast będzie musiało szukać innowacyjnych rozwiązań, by zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom.



źródło: propertydesign.pl