"Jest zgoda na ekshumacje szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu" - poinformował szef ukraińskiego IPN.

Zdj. z kwietnia ubiegłego roku - ekshumacje polskich ofiar rzezi wołyńskiej na terenie dawnej wsi Puźniki / Wojciech Olkusnik/East News/ / East News

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"Dzisiaj na posiedzeniu Państwowej Międzyresortowej Komisji do Spraw Utrwalenia Pamięci Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych, której przewodniczę, zapadła decyzja o wydaniu zgody na ekshumacje szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku (...)" - napisał Oleksandr Alfyorov w komunikacie.



Obecnie jest to gmina wiejska Riwne w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego.

Poinformował, że komisja poparła również ponowną ekshumację w celu przeprowadzenia analizy DNA szczątków 60 polskich żołnierzy pochowanych w latach 2015-2016 na cmentarzu w Mościskach. Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie - obecnie ulica Warszawska we Lwowie - gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku.

"Dziękuję wszystkim członkom Komisji za poparcie tych ważnych decyzji. Mają one ogromne znaczenie dla stosunków polsko-ukraińskich i stanowią logiczną kontynuację dialogu w sprawie udzielania pozwoleń lustrzanych na badania grobów na terytorium Ukrainy i Polski. Przypomnę, że dialog ten został zainicjowany w 2022 roku przez rządy Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej, a kontynuowany przez prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Karola Nawrockiego w grudniu 2025 roku" - dodał w pisemnym oświadczeniu.