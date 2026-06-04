Prezydent USA Donald Trump powiedział, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Oznajmił, że oba kraje będą musiały pójść na kompromis. Skomentował w ten sposób bardzo bezpośredni list Zełenskiego do Putina.
Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział - podkreślił Trump, pytany o list Zełenskiego do Putina, w którym ukraiński lider zaproponował rosyjskiemu przywódcy spotkanie.
Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić - dodał w rozmowie z mediami w Gabinecie Owalnym.
Powiedział też dziennikarzom, że oba kraje będą musiały pójść na kompromisy.
Zasugerowałem te kompromisy i mieliśmy w tym duży udział. Chcielibyśmy zobaczyć ich, to bardzo dobrzy ludzie. To dwa bardzo niezwykłe kraje, piękne kraje. Muszą przestać - oznajmił Trump.
Chcę, żeby każda ze stron poszła na pewne kompromisy. Myślę, że to zrobią - powtórzył.
Władimir Putin wielokrotnie powtarzał, że Rosja zdobędzie siłą cały ukraiński region Donbasu - którego ok. 80/90 proc. wojska moskiewskie kontrolują obecnie – chyba że Kijów odda go w ramach "porozumienia pokojowego". Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow komunikował już wielokrotnie, że wojska Kijowa "muszą" opuścić Donbas.
"Nie jest tajemnicą, że jest to nasze niezmienne stanowisko, stanowisko naszego prezydenta, że kwestia terytorialna, będąca częścią 'formuły Anchorage', ma fundamentalne znaczenie dla strony rosyjskiej" – mówił Pieskow, cytowany przez propagandową kremlowską agencję TASS.
Donbas obejmujący głównie dwa obwody - doniecki oraz ługański - na wschodzie Ukrainy jest niezwykle cenny z wielu powodów. Przede wszystkim to jeden z najbogatszych regionów Ukrainy pod względem surowców naturalnych, szczególnie węgla kamiennego. Znajdują się również złoża rud żelaza, manganu, rtęci, soli i innych minerałów. Donbas to także centrum przemysłu ciężkiego: hutnictwa, metalurgii, przemysłu maszynowego i chemicznego.
Region ma jednak ogromnie ważne znaczenie strategiczne. Przez Donbas przebiegają ważne linie kolejowe, drogi i infrastruktura energetyczna. Zdobycie Donbasu przez Rosję oznaczałoby "otwartą drogę" na Kijów.