Prezydent USA Donald Trump powiedział, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Oznajmił, że oba kraje będą musiały pójść na kompromis. Skomentował w ten sposób bardzo bezpośredni list Zełenskiego do Putina.

Prezydent USA Donald Trump odpowiada na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym Białego Domu w Waszyngtonie, 4 czerwca 2026 / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News / East News

Trump: To bardzo dobrzy ludzie, to dwa bardzo niezwykłe kraje

Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział - podkreślił Trump, pytany o list Zełenskiego do Putina , w którym ukraiński lider zaproponował rosyjskiemu przywódcy spotkanie.

Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić - dodał w rozmowie z mediami w Gabinecie Owalnym.

Powiedział też dziennikarzom, że oba kraje będą musiały pójść na kompromisy.

Zasugerowałem te kompromisy i mieliśmy w tym duży udział. Chcielibyśmy zobaczyć ich, to bardzo dobrzy ludzie. To dwa bardzo niezwykłe kraje, piękne kraje. Muszą przestać - oznajmił Trump.

Chcę, żeby każda ze stron poszła na pewne kompromisy. Myślę, że to zrobią - powtórzył.

Czego nie odpuści Putin?

Władimir Putin wielokrotnie powtarzał, że Rosja zdobędzie siłą cały ukraiński region Donbasu - którego ok. 80/90 proc. wojska moskiewskie kontrolują obecnie – chyba że Kijów odda go w ramach "porozumienia pokojowego". Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow komunikował już wielokrotnie , że wojska Kijowa "muszą" opuścić Donbas.

"Nie jest tajemnicą, że jest to nasze niezmienne stanowisko, stanowisko naszego prezydenta, że kwestia terytorialna, będąca częścią 'formuły Anchorage', ma fundamentalne znaczenie dla strony rosyjskiej" – mówił Pieskow, cytowany przez propagandową kremlowską agencję TASS.

Dlaczego Donbas jest tak cenny?

Donbas obejmujący głównie dwa obwody - doniecki oraz ługański - na wschodzie Ukrainy jest niezwykle cenny z wielu powodów. Przede wszystkim to jeden z najbogatszych regionów Ukrainy pod względem surowców naturalnych, szczególnie węgla kamiennego. Znajdują się również złoża rud żelaza, manganu, rtęci, soli i innych minerałów. Donbas to także centrum przemysłu ciężkiego: hutnictwa, metalurgii, przemysłu maszynowego i chemicznego.

Region ma jednak ogromnie ważne znaczenie strategiczne. Przez Donbas przebiegają ważne linie kolejowe, drogi i infrastruktura energetyczna. Zdobycie Donbasu przez Rosję oznaczałoby "otwartą drogę" na Kijów.