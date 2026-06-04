W centrum Brukseli protest nauczycieli przeciwko kontrowersyjnej reformie przerodził się w zamieszki. Demonstranci podpalili stojaki na rowery, odpalili race i petardy, a policja musiała użyć armatek wodnych, by opanować sytuację.

Zamieszki w stolicy Belgii / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

W Brukseli odbył się masowy protest nauczycieli przeciwko reformie edukacji.

Demonstracja przerodziła się w zamieszki - podpalono stojaki na rowery, odpalono race i petardy.

Policja odcięła centrum miasta i użyła armatek wodnych do rozproszenia tłumu.

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Czwartkowy protest nauczycieli w Brukseli, zorganizowany w odpowiedzi na zapowiedziane przez rząd wspólnoty francuskiej reformy edukacji, szybko przerodził się w gwałtowne zamieszki. Tysiące osób zebrało się w centrum miasta, by wyrazić swój sprzeciw wobec planowanych zmian, które - jak podkreślają pedagodzy - pogorszą warunki pracy i obniżą jakość kształcenia.

Kontrowersyjne zmiany w edukacji

Rząd wspólnoty francuskiej ogłosił pakiet reform, który wywołał falę niezadowolenia wśród nauczycieli i studentów. Najważniejsze punkty zmian to:

Wprowadzenie dodatkowych dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo dla nauczycieli bez podniesienia wynagrodzenia.

Ograniczenie możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin po dłuższej chorobie do dwóch lat.

Podniesienie czesnego na uczelniach i w szkołach wyższych z 835 euro do niemal 1,2 tys. euro rocznie.

Zdaniem nauczycieli nowe przepisy zmuszą ich do pracy w trudniejszych warunkach, bez adekwatnej rekompensaty finansowej. Będziemy musieli pracować więcej za te same pieniądze, a warunki pracy ulegną pogorszeniu, ponieważ więcej osób będzie uczęszczać do większych klas - mówiła jedna z uczestniczek protestu.

Strajk generalny i masowy protest

W odpowiedzi na zapowiedź reform nauczyciele ogłosili strajk generalny. W czwartek nie pojawili się w szkołach, a ponad tysiąc osób zebrało się w centrum Brukseli, by zamanifestować swój sprzeciw. Protest miał początkowo pokojowy charakter, jednak szybko wymknął się spod kontroli.

W pewnym momencie atmosfera na ulicach Brukseli stała się napięta. Demonstranci podpalili stojaki na rowery miejskie, odpalili race i petardy. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące kłęby dymu, biegnących i krzyczących ludzi oraz chaos panujący w centrum miasta.