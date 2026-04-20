Amerykańskie Titanic Museum and Attraction kupiło na aukcji w Wielkiej Brytanii kamizelkę ratunkową pasażerki ocalałej z katastrofy Titanica. Cena wyniosła 906 tys. dolarów – to dwukrotnie więcej niż szacowali eksperci.

Titanic zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku

Jak podał dom aukcyjny Henry Aldridge & Sons, cytowany przez agencję UPI, która powołuje się na BBC, jest to jedyna używana przez osobę ocalałą kamizelka, jaka kiedykolwiek trafiła na otwarty rynek i została sprzedana.

Transakcja sfinalizowana w sobotę potwierdza, że zainteresowanie pamiątkami z tragicznego rejsu pozostaje niezwykle wysokie nawet ponad sto lat po katastrofie.

Kamizelka należała do Laury Mabel Francatelli, pasażerki pierwszej klasy, która ewakuowała się w szalupie ratunkowej nr 1.

Kobieta znalazła się w łodzi, która odpłynęła z tonącego statku z zaledwie 12 osobami, mimo że posiadała ona 40 miejsc. Fakt ten do dziś pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów akcji ratunkowej.

RMS Titanic płynął z Southampton do Nowego Jorku. Zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku na północnym Atlantyku, około 600 kilometrów na południowy wschód od wybrzeży Nowej Fundlandii, po zderzeniu z górą lodową.

