"Ukraina proponuje zakończenie tej wojny w formacie między wami a nami. Proponuję panu spotkanie" - napisał w liście otwartym do prezydenta Rosji Władimira Putina prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wojna "w końcu przestaje się podobać Rosjanom" - ocenił. "Musimy określić, jaka przyszłość czeka pokolenia Ukraińców i Rosjan, które przyjdą po nas" - napisał.

Wołodymyr Zełenski / YURIY DYACHYSHYN/AFP/East News / East News

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował na oficjalnej stronie internetowej list otwarty do Władimira Putina. List został też wysłany na Kreml, a ten opublikował komunikat, że "list dotarł, ale prezydent Putin zostanie poinformowany o nim później". Putin aktualnie bierze bowiem udział w 29. edycju Międzynarodowego Petersburskiego Forum Ekonomicznego .

"Ta wojna jest Pana osobistym wyborem"

"Kiedy doszedł Pan do władzy w Rosji ponad 26 lat temu, wielu ludzi na Ukrainie postrzegało Pana pozytywnie. Tak było. Ale to już przeszłość. Teraz zdecydowana większość Ukraińców pozytywnie ocenia fakt, że nasze drony dalekiego zasięgu odwiedziły otwarcie Waszego forum w Petersburgu, pokonując dystans ponad 1000 kilometrów. Jak Pan doskonale wie, ta odległość nie jest granicą naszych możliwości (...)" - rozpoczął Zełenski.

"Prawie połowę swoich rządów w Rosji spędził Pan na prowadzeniu wojny z Ukrainą. Cokolwiek Pan powie o NATO, geopolityce czy języku rosyjskim, ta wojna jest Pana osobistym wyborem – wojną bez realnej przyczyny. Tak zapamięta ją historia. (...) Ukraina jest gotowa na wymianę jeńców wojennych bez żadnych ograniczeń, co mogłoby stać się dobrym wstępem do zakończenia wojny. Należy podjąć poważne kroki w celu powrotu cywilów i dzieci, które zostały zabrane podczas wojny" - dodał.

Dalej stwierdził, że Rosjanie w końcu coraz mniej akceptują taką rzeczywistość i fakt, że wojna przynosi Rosji coraz więcej negatywnych konsekwencji.

"Nie podobają im się nasze drony i rakiety. Nie podobają im się niedobory benzyny i stale rosnące ceny. Nie podobają im się ciągłe ograniczenia. Nie podoba im się wasz zamiar rozpoczęcia drugiej fali mobilizacji, aby rozszerzyć wojnę na inny kierunek na Ukrainie lub wykorzystać ją przeciwko innym krajom sąsiadującym z Rosją. Nie podoba im się fakt, że nie widać końca waszej wojny" - napisał Zełenski.

"Nie będziesz miał wystarczająco dużo pieniędzy i kapitału politycznego, żeby nadal kupować lojalność Rosjan w sposób, w jaki robiłeś to przez ostatnie 26 lat" - zwrócił się bardziej bezpośrednio prezydent Ukrainy do Putina.

"Obwodu donieckiego nie zdobędziecie również w tym roku"

Zełenski wspomniał, że Rosja przekłada terminy zajęcia kolejnych obwodów w Ukrainie, ale obwodu donieckiego "nie zdobędzie go również w tym roku".

"Ale my na Ukrainie nie chcemy permanentnej wojny. Doskonale wiemy, że życie bez wojny jest o wiele lepsze. I chcemy to osiągnąć. Jestem przekonany, że większość Rosjan również zareagowałaby na to pozytywnie - i wiecie o tym. Zjednoczyliśmy wielu na całym świecie, by stanęli po stronie Ukrainy i przeciwko wam. Znaleźliśmy potrzebną broń i finansowanie. Otrzymujemy wsparcie. Wy otrzymujecie sankcje. I tak będzie, dopóki Ukraina nie zazna sprawiedliwości" - dodał.