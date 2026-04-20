W nocy z 18 na 19 kwietnia w Trzebini (woj. małopolskie) doszło do bulwersującego incydentu. Nieznany sprawca zdewastował ścianę kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, malując na niej niezrozumiałe napisy sprejem. Sprawą zajęły się odpowiednie służby, a lokalna społeczność nie kryje oburzenia. W poniedziałek rano policja poinformowała, że sprawca został zatrzymany.

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zniszczenie kościoła w Trzebini. Jak przekazał rmf24.pl Piotr Fudała z policji w Chrzanowie, to 33-letni mieszkaniec Trzebini. W jego domu znaleziono materiały z treściami podobnymi do tych, które zostały wymalowane na elewacji świątyni na osiedlu Siersza.

Zatrzymany został też drugi mężczyzna, przy którym znaleziono środki odurzające. W jego sprawie będzie osobne postępowanie.

Przypomnijmy, mieszkańcy Trzebini (woj. małopolskie) byli zszokowani tym, co zobaczyli na murach swojego kościoła. Na ścianie budynku pojawiły się napisy, których znaczenie jest niejasne.

Do aktu wandalizmu miało dojść w nocy z 18 na 19 kwietnia.

Na miejscu pojawiła się policja, która rozpoczęła dochodzenie w sprawie zniszczenia mienia oraz profanacji miejsca kultu religijnego.

Do sprawy odniósł się także poseł Filip Kaczyński, który złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.

Wydarzenie to wywołało falę oburzenia i zaniepokojenia wśród wiernych oraz mieszkańców Trzebini.

Policja apelowała do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat tego incydentu, o kontakt i pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców. W poniedziałek rano udałomsię zatrzymać prawdopodobnego sprawcę.