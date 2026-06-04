4 czerwca 2027 roku ulicami Warszawy przejdzie Wielki Marsz Patriotów - zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
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Ogłaszając inicjatywę, premier Tusk przypomniał, że 4 czerwca 1989 roku "skończył się w Polsce komunizm", a w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego. W związku z tym zaproponował budowę pomnika byłego premiera przed siedzibą rządu. Z tej okazji zaprosił wszystkich byłych premierów, by dołączyli do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika. Jarosław (Kaczyński - przyp. red.) chyba nie odmówi, jak myślicie? - powiedział premier w nagraniu opublikowanym na platformie X.