To będzie niespokojne Boże Ciało w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla sześciu województw. Mieszkańcy zachodniej i południowo-wschodniej Polski muszą przygotować się na gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym silny wiatr, intensywne opady deszczu oraz lokalnie grad.

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Ostrzeżenia IMGW dla zachodu i południowego wschodu

W czwartek, 4 czerwca, IMGW ogłosił alerty pierwszego stopnia przed burzami dla województw:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

północnej części dolnośląskiego,

zachodniej części wielkopolskiego,

wschodniej części lubelskiego i podkarpackiego.

To właśnie w tych regionach mieszkańcy muszą zachować szczególną ostrożność.

Sprawdź, gdzie jest burza:

Sprawdź, gdzie pada deszcz:

Czego się spodziewać?

Na zachodzie kraju burze mogą pojawić się między godziną 17 a 22. Synoptycy przewidują tam silne porywy wiatru - nawet do 80 km/h, opady deszczu do 20 mm oraz lokalnie grad. Z kolei na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do 21. W tych regionach spodziewane są intensywne opady deszczu do 35 mm, wiatr w porywach do 60 km/h oraz miejscami grad.

Co oznacza ostrzeżenie I stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia w trzystopniowej skali IMGW oznacza, że warunki pogodowe sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować szkody materialne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Zaleca się zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów pogodowych oraz unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas burz.

Apel do mieszkańców

Służby apelują do mieszkańców objętych alertami o zabezpieczenie mienia, unikanie parkowania samochodów pod drzewami oraz śledzenie na bieżąco prognoz pogody. W przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń służb ratunkowych.