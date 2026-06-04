Lekarze rodzinni będą otrzymywać najwyższe wynagrodzenie za wizyty, które nie zakończą się zwolnieniem - w ten sposób Norwegia chce ograniczyć liczbę nieobecności w pracy z przyczyn zdrowotnych. Dzisiaj tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało o porozumieniu w tej sprawie z samorządem lekarskim. Jest to pokłosie tego, że absencja chorobowa w Norwegii jest najwyższa od niemal 15 lat.

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W Norwegii lekarze będą premiowani za niewypisywanie zwolnień

Porozumienie zawarte przez rząd i norweski odpowiednik polskiej Naczelnej Izby Lekarskiej ma zmienić sposób wynagradzania lekarzy rodzinnych za konsultacje związane ze zwolnieniami. Jego celem jest ograniczenie absencji chorobowej, która w ostatnich latach systematycznie wzrastała.

Nowy system przewiduje trzy poziomy stawek. Najniższe wynagrodzenie lekarz otrzyma za wizytę zakończoną pełnym zwolnieniem lekarskim. Wyższą stawkę dostanie za wystawienie zwolnienia częściowego, a najwyższą za konsultację, po której pacjent nie zostanie skierowany na zwolnienie.

Dotychczas lekarz otrzymywał 26 koron za wystawienie zwolnienia - ok. 10 złotych. Po zmianach ma otrzymywać dodatkowe 50 koron - ok. 19 złotych za konsultację, która zakończy się bez zwolnienia lekarskiego. Rząd argumentuje, że nowe stawki mają skłonić lekarzy do głębszej oceny, czy pełne wyłączenie pacjenta z pracy jest konieczne. Lekarz, który wystawi pełne zwolnienie, będzie musiał krótko uzasadnić tę decyzję w dokumentacji.

W Norwegii pacjent może być niezdolny do pracy np. w 20, 50 lub 80 proc., ale nadal pozostawać aktywny zawodowo. Taka forma zwolnienia lekarskiego ma być preferowaną.

Według danych NAV, odpowiednika polskiego ZUS, w 2024 roku absencja chorobowa w Norwegii wyniosła 6,8 proc. i była najwyższa od 15 lat. W samym drugim kwartale tego roku utracono 10,6 mln dni pracy. W 2025 roku wskaźnik ten minimalnie spadł. Rząd szacuje, że w 2026 roku koszty świadczeń chorobowych sięgną 67 mld koron - ponad 26 mld złotych.

