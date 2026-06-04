W czwartek na Rysach doszło do tragicznego wypadku - jedna osoba zginęła w wyniku upadku z dużej wysokości, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniały bardzo trudne warunki pogodowe, a ratownicy ostrzegają przed niebezpieczeństwami czyhającymi na turystów w wyższych partiach gór.

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W czwartek na Rysach doszło do śmiertelnego wypadku - zginęła jedna osoba, druga jest ciężko ranna.

Akcję ratunkową utrudniały gęsta mgła, niski pułap chmur i zalegający śnieg.

Początkowo niemożliwe było użycie śmigłowca ratunkowego - ratownicy ruszyli pieszo.

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W czwartek, 4 czerwca, na Rysach - najwyższym szczycie Polski - doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godziny 14 do centrali ratowniczej dotarło zgłoszenie o upadku dwóch osób z dużej wysokości. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników, jednak trudne warunki pogodowe znacząco utrudniły prowadzenie akcji ratunkowej.

Trudne warunki pogodowe utrudniają akcję ratunkową

W rejonie Rysów panowały wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne. Gęsta mgła oraz niski pułap chmur uniemożliwiły początkowo użycie śmigłowca ratunkowego. Ratownicy musieli wyruszyć pieszo, by dotrzeć do poszkodowanych. Dopiero po poprawie pogody możliwe było wsparcie akcji z powietrza.

Według relacji ratowników jedna z osób zginęła na miejscu w wyniku upadku z dużej wysokości. Druga została odnaleziona w stanie ciężkim i natychmiast otrzymała niezbędną pomoc.

Śnieg i mgła - śmiertelne zagrożenie dla turystów

Wysokogórskie partie Tatr, mimo kalendarzowego początku czerwca, wciąż pokryte są grubą warstwą śniegu. Szczególnie niebezpieczne są północne stoki, żleby oraz zacienione fragmenty szlaków, gdzie utrzymują się rozległe płaty śniegu. Dodatkowym zagrożeniem jest gęsta mgła, która znacząco ogranicza widoczność i może prowadzić do utraty orientacji w terenie.

Ratownicy podkreślają, że warunki na szlaku prowadzącym na Rysy są obecnie bardzo trudne i wymagają nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale także doświadczenia w poruszaniu się po śniegu i lodzie.

Apel ratowników: Przygotuj się do wyprawy

W związku z tragicznym wypadkiem ratownicy apelują do wszystkich planujących wyprawę w wyższe partie Tatr o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominają, że niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu - raków, czekana, kasku - oraz umiejętności ich używania. Wybierając się w góry, należy również śledzić komunikaty pogodowe i na bieżąco oceniać warunki na szlaku.

Ratownicy podkreślają, że nawet latem w Tatrach mogą panować warunki typowo zimowe, a nieprzygotowanie i lekceważenie zagrożeń może skończyć się tragicznie.