Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku w miejscowości Osiek nad Notecią w Wielkopolsce. W nocy ze środy na czwartek osobowe BMW wpadło tam do rzeki. Nie żyje 23-letni mężczyzna.

W wypadku zginął 23-letni pasażer BMW / Policja Piła / Policja

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Z nieznanych przyczyn kierujący BMW 22-latek zjechał na lewe pobocze drogi, a następnie wpadł do rzeki. Kierowca sam wydostał się z pojazdu, a w środku pozostał 23-letni pasażer.

Przybyli na miejsce strażacy wyciągnęli mężczyznę z samochodu. Niestety nie dawał on oznak życia. Stwierdzono zgon mężczyzny.

Policjanci zatrzymali kierowcę, któremu zabrano prawo jazdy. Mężczyzna był trzeźwy, ale wstępny wynik dodatkowych badań wykazał obecność marihuany w jego organizmie.

Miejsce wypadku zbadał zespół dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki, prokurator i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.